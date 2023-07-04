Отмена отсрочки для одной категории мужчин — адвокат объяснил изменения

Военнообязанные явились по вызову в ТЦК. Фото: ЖОТЦК и СП

Недавно Верховная Рада Украины приняла законопроект, которым дополнила ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", тем самым расширив перечень граждан, подлежащих мобилизации. Так изменения касаются тех, кто имеет родственника с инвалидностью.

Адвокат Ростислав Кравец на своем YouTube-канале прокомментировал это изменение к закону. Он подчеркнул, что документ уже был подписан президентом Украины и вступил в силу.

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Как объясняет правовед, в ст. 23 вышеупомянутого закона речь идет о военнообязанных, имеющих родственников с инвалидностью:

"Имеющие жену или мужа из лиц с инвалидностью, то есть это I-III группы, и/или одного из своих родителей или родителей жены/мужа I или II группы".

Народные избранники дополнили этот абзац условиями для отсрочки словами: "при условии, что у таких лиц с инвалидностью нет других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать".

Кравец особое внимание обратил на слово "обязанных".

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"Что мы имеем? Должны быть трудоспособные лица, именно обязанные в соответствии с законом их содержать. Что же у нас говорит этот закон? Все эти обязанности у нас прописаны в Семейном кодексе. Не надо путать обязанности и права", — подчеркнул адвокат.

По его словам, обязанность возникает только по решению суда:

"Если такого решения суда нет у вас, то, соответственно, и обязать вас никто не может. Поэтому даже если у вас двое военнообязанных сыновей, то оба из этих сыновей имеют право на отсрочку от мобилизации в случае, если у родителей есть инвалидность".

Правозащитник отметил, что в Семейном кодексе есть несколько статей, на которые важно обратить внимание военнообязанным. В частности глава 9 "Права и обязанности супругов по содержанию".

Во всех этих статьях право на содержание имеет тот из супругов, который является нетрудоспособным, нуждается в материальной помощи при условии, что второй из супругов может оказывать материальную помощь.

"В статьях Семейного Кодекса отмечено, что обязанность содержания есть только в случае необходимости и материальной способности лица содержать лицо с инвалидностью. Это касается и внуков, это касается и взаимных обязанностей и супругов, и детей", — объясняет адвокат.

Юрист добавил, что изменения не внесены в ЗУ "О воинской обязанности и военной службе" (ст. 26).

"Именно наличие жены с инвалидностью или родителей с инвалидностью I и II группы является основанием для освобождения от службы. Поэтому в принципе никакого смысла в этих изменениях нет", — подытожил Кравец.

Напомним, мы сообщали, что народные депутаты 28 июня приняли законопроект, которым расширили перечень подлежащих мобилизации лиц. Причину такой инициативы объяснила инициатор закона, народный депутат Марьяна Безугла.

Ранее, мы писали, 30 мая Верховная Рада приняла закон, уменьшающий предельный призывной возраст с 27 до 25 лет.

Также мы рассказывали, кто из военнообязанных мужчин имеет право на отсрочку летом 2023, а кто вообще не может быть мобилизованным.