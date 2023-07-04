Скасування відстрочки для однієї категорії чоловіків — адвокат пояснив зміни

Військовозобов'язані явились за викликом до ТЦК. Фото: ЖОТЦК та СП

Нещодавно Верховна Рада України прийняла законопроєкт, яким доповнила ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", тим самим розширивши перелік громадян, які підлягають мобілізації. Так зміни стосуються тих, хто має родича з інвалідністю.

Адвокат Ростислав Кравець на своєму YouTube-каналі прокоментував цю зміну до закону. Він наголосив, що документ вже був підписаний президентом України та набув чинності.

Читайте також:

Що змінює запроваджена норма

Як пояснює правознавець, у ст. 23 вищезгаданого закону йдеться про військовозобов'язаних, які мають родичів з інвалідністю:

"Які мають дружину чи чоловіка з-поміж осіб з інвалідністю, тобто це І-ІІІ групи, та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини/чоловіка І чи ІІ групи".

Народні обранці доповнили цей абзац умовами для відстрочки словами: "за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов'язаних відповідно до закону їх утримувати".

Кравець особливу увагу звернув на слово"зобов'язаних".

Прогалина в прийнятому законі — що не врахували нардепи

"Що ми маємо? Повинні бути працездатні особи, які саме зобов'язані відповідно до закону їх утримувати. Що ж у нас говорить цей закон? Усі ці обов'язки у нас прописані у Сімейному кодексі. Не треба плутати обов'язки й права", — наголосив адвокат.

За його словами, обов'язок виникає лише за рішенням суду:

"Якщо такого рішення суду немає у вас, то, відповідно, й зобов'язати вас ніхто не може. Тому навіть якщо ви маєте двох військовозобов'язаних синів, то обидва з цих синів мають право на відстрочку від мобілізації у разі, якщо у батьків є інвалідність".

Правозахисник зазначив, що в Сімейному кодексі є декілька статей, на які важливо звернути увагу військовозобов'язаним. Зокрема глава 9 "Права та обов'язки подружжя по утриманню".

У всіх цих статтях право на утримання має той із подружжя, який є непрацездатним, потребує матеріальної допомоги за умови, що другий з подружжя може надавати матеріальну допомогу.

"У статтях Сімейного Кодексу зазначено, що обов'язок утримання є лише у разі необхідності та матеріальної спроможності особи утримувати особу з інвалідністю. Це стосується й онуків, це стосується й взаємних обов'язків і подружжя, й дітей", — пояснює адвокат.

Правник додав, що зміни не внесено до ЗУ "Про військовий обов'язок та військову службу" (ст. 26).

"Саме наявність дружини з інвалідністю або батьків з інвалідністю І та ІІ групи є підставою для звільнення від служби. Тому в принципі жодного сенсу у цих змінах немає", — підсумував Кравець.

Нагадаємо, ми повідомляли, що народні депутати 28 червня прийняли законопроєкт, яким розширили перелік осіб, які підлягають мобілізації. Причину такої ініціативи пояснила ініціаторка закону, народна депутатка Мар’яна Безугла.

Раніше, ми писали, 30 травня Верховна Рада ухвалила закон, який зменшує граничний призовний вік з 27 до 25 років.

Також ми розповідали, хто з військовозобов'язаних чоловіків має право на відстрочку влітку 2023 року, а хто взагалі не може бути мобілізованим.