В Минобороны ответили, может ли военный перейти на контрактную службу во время войны

Украинские военные. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Военнослужащие ВСУ не смогут перейти на службу по контракту, пока в Украине идет война. Отмечается, что служба по такому договору может быть только в мирный период.

Об этом заявил руководитель управления прессы и информации Министерства обороны Илларион Павлюк в эфире Радио Свобода.

Читайте также:

Так он ответил на вопрос о том, есть ли возможность реализовать один из пунктов новой Концепции военной кадровой политики ведомства до 2028 года, утвержденной министром обороны.

От чего зависит новая концепция

"Это не может быть реализовано, пока идет война. Контрактная армия — это вопрос мирного времени. И я бы даже добавил, что это вопрос времени, когда Украина сможет себе позволить не быть в постоянной активной обороне. Надо понимать, что концепция — это еще и план действий — это такой утренний стратегический документ, который глобально определяет направление и то, как мы двигаемся в этом направлении, это зависит от событий, от реалий, от войны, от вопросов безопасности", — объяснил он.

По его словам, над другими пунктами, а именно над системой рекрутинга, министерство уже начало работу.

Создание понятного механизма для военных

Павлюк отметил, что важным фактором является создание механизма, где каждый военнослужащий понимает, что с ним происходит во время службы в армии.

"Мы будем работать над тем, что мы сможем максимально, исходя из сильных качеств человека, из его квалификации и опыта, предлагать позиции, где эти качества будут реализованы лучше. Надо сказать, что это не означает, что каждый, кто хочет быть айтишником, будет в армии исключительно айтишником, потому что может так случиться, во-первых, что желающих будет больше, чем нужно айтишников, а во-вторых, надо понимать, что в мирной жизни у нас нет такого количества стрелков и пулеметчиков, как нужно. Эту работу тоже надо кому-то делать", — подчеркнул специалист.

Что известно о концепции

Отметим, 5 ноября министр обороны Украины Рустем Умеров утвердил новую Концепцию военной кадровой политики ведомства до 2028 года. Согласно ей, Вооруженные Силы Украины смогут перейти на военную службу по контракту, а срочная военная служба будет заменена на интенсивную военную подготовку граждан призывного возраста.

Напомним, ранее заместитель председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады, глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев объяснил детали перехода с призыва на рекрутинг.