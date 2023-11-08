В Міноборони відповіли, чи може військовий перейти на контрактну службу під час війни

Українські військові. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Військовослужбовці ЗСУ не матимуть можливості перейти на службу за контрактом, поки в Україні триває війна. Зазначається, що служба за таким договором може бути лише в мирний період.

Про це заявив керівник управління преси та інформації Міністерства оборони Ілларіон Павлюк в ефірі Радіо Свобода.

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Так він відповів на запитання про те, чи є змога реалізувати один із пунктів нової Концепції військової кадрової політики відомства до 2028 року, яку було затверджено міністром оборони.

Від чого залежить нова концепція

"Це не може бути реалізовано, доки триває війна. Контрактна армія — це питання мирного часу. І я б навіть додав, що це питання часу, коли Україна зможе собі дозволити не бути в постійній активній обороні. Треба розуміти, що концепція — це ще не план дій, власне план і кроки мають бути напрацьовані. Концепція — це такий ранковий стратегічний документ, який глобально визначає напрямок і те, як ми рухаємось у цьому напрямку. Це надзвичайно залежить від подій, від реалій, від війни, від безпекових питань", — пояснив він.

За його словами, над іншими пунктами, а саме над системою рекрутингу, міністерство вже почало працювати.

Створення зрозумілого механізму для військових

Павлюк зазначив, що важливим чинником є створення механізму, де кожен військовослужбовець розуміє, що з ним відбувається під час служби у війську.

"Ми будемо працювати над тим, що ми зможемо максимально, виходячи з сильних якостей людини, з її кваліфікації і досвіду, пропонувати позиції, де ці якості будуть реалізовані якнайкраще. Треба сказати, що це не означає, що кожен, хто хоче бути айтішником, буде у війську виключно айтішніком, бо може так статися, по-перше, що охочих буде більше, ніж потрібно айтішників, а по-друге, треба розуміти, що у мирному житті у нас немає такої кількості стрільців і кулеметників, як потрібно. Цю роботу теж треба комусь робити", — наголосив фахівець.

Що відомо про концепцію

Зазначимо, 5 листопада міністр оборони України Рустем Умєров затвердив нову Концепцію військової кадрової політики відомства до 2028 року. Згідно з нею, Збройні Сили України зможуть перейти на військову службу за контрактом, а строкову військову службу буде замінено на інтенсивну військову підготовку громадян призовного віку.

Нагадаємо, раніше заступник голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради, голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв пояснив деталі переходу з призову на рекрутинг.