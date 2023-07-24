В Винницкой области работники военкомата вручили повестку мужчине с инвалидностью

Повестка в руках мужчины. Фото: google.com

В Винницкой области работники территориального комплекса комплектования вручили повестку мужчине с третьей группой инвалидности.

Об этом сообщил общественный деятель Андрей Смолий.

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Родственники мужчины, которому выдали повестку, пытались объяснить в городском совете, что это несправедливо. Им сказали, что нужно во всем разобраться.

"Мужчина стоит на учете в психиатрической больнице, а медкомиссия признала его годным к службе", — рассказал Смолий.

Напомним, в Тернопольской области мужчина получил повестку, однако отказался от мобилизации из-за "страха за свою жизнь и здоровье". За уклонение от службы суд наказал украинца.

Также мы писали, что из-за полномасштабной войны, которую начала Россия, в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. В ряды ВСУ призывают военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые пригодны по состоянию здоровья и не имеют отсрочки. Также мобилизуют мужчин, имеющих ограниченную пригодность.

Добавим, в Украине бывают случаи, когда сотрудники территориального центра комплектования принудительно доставляют военнообязанных центров комплектования. Такое задержание незаконно, поэтому многие люди начинают сопротивляться.