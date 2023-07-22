Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Вручення повістки. Фото: АрміяInform

В Україні бувають випадки, коли співробітники територіального центру комплектування примусово доставляють військовозобов'язаних до центрів комплектування. Таке затримання є незаконним, тому багато людей починають чинити опір.

Адвокат Роман Сімутін розповів, що не можна робити в таких випадках.

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За словами адвоката, після такого затримання та примусової доставки до ТЦК начальник виписує постанову про порушення законодавства про військовий обов'язок. Він накладає штраф на громадянина за ст. 210 КУпАП.

Сімутін пояснив, що для подібних заходів взяли за основу план "Сирена". Він запроваджується лише для затримання зловмисників, однак представники ТЦК "виловлюють" випадкових чоловіків та використовують звичайні мікроавтобуси.

За статтею 65 Конституції України, кожен громадянин має конституційний обов'язок захищати свою державу. Розшук потрібен лише для ухилянтів, а не для випадкових чоловіків на вулиці. Державні органи та чиновники повинні діяти виключно згідно із законом.

Що не можна робити

Адвокат розповів, що, якщо вас примусово затримали, це незаконно. За його словами, у таких випадках багато чоловіків спочатку підписують документи, а потім звертаються до адвокатів. Вони запитують, як оскаржити незаконне затримання.

"А ніяк. Ви підписалися про отримання повістки, пройшли ВЛК, отримали повістку на відправку і все це зробили примусово? Я не сумніваюся, але суд прийме лише докази: відео чи хоча б заява до прокуратури, яку ви подали одразу після уходу з ТЦК. Але і заява матиме значення, лише якщо ви нічого не підписували", — наголошує адвокат.

Сімутін порадив військовозобов'язаним, які потрапили в таку ситуацію, нічого не підписувати та вимагати прибуття адвоката.

За його словами, ТЦК почав використовувати нову хитрість. Вона відбувається, коли після вашої доставки начальник центру комплектування виносить постанову про порушення закону та накладає штраф. Тоді чоловік ставить підпис на документи.

"Дехто пускає все на самоплив: якось вирішиться, я нікуди не піду, а деякі примудряються швидко сплатити штраф. Обидва сценарії наглухо зачиняють двері для можливості виграти справу", — наголошує Сімутін.

Адвокат зазначив, що, розписавшись у постанові та не оскарживши її, людина визнає, що була в ТЦК добровільно.

Сімутін радить оскаржувати постанову, а потім вирішувати, що робити далі. Термін на оскарження — 10 днів.

Нагадаємо, в Україні вже понад рік триває воєнний стан та мобілізація військовозобов'язаних. Стало відомо про категорію осіб, які можуть бути повторно мобілізовані, попри відстрочку через наявність у родині людей, які мають інвалідність.