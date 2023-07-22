Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Вручение повестки. Фото: АрмияInform

В Украине бывают случаи, когда сотрудники территориального центра комплектования принудительно доставляют военнообязанных в центры комплектования. Такое задержание является незаконным, поэтому многие люди начинают сопротивляться.

Адвокат Роман Симутин рассказал, что нельзя делать в таких случаях.

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По словам адвоката, после такого задержания и принудительной доставки в ТЦК начальник выписывает постановление о нарушении законодательства о воинской обязанности. Он накладывает штраф на гражданина по ст. 210 КУоАП.

Симутин объяснил, что для подобных мероприятий взяли за основу план "Сирена". Он вводится только для задержания злоумышленников, однако представители ТЦК "вылавливают" случайных мужчин и используют обычные микроавтобусы.

По статье 65 Конституции Украины, каждый гражданин имеет конституционную обязанность защищать свое государство. Розыск нужен только для уклонистов, а не для случайных мужчин на улице. Государственные органы и чиновники должны действовать исключительно согласно закону.

Что нельзя делать

Адвокат рассказал, что если вас принудительно задержали, это незаконно. По его словам, в таких случаях многие мужчины сначала подписывают документы, а затем обращаются к адвокатам. Они спрашивают, как обжаловать незаконное задержание.

"А никак. Вы подписались о получении повестки, прошли ВВК, получили повестку на отправку и все это сделали принудительно? Я то не сомневаюсь, но суд примет только доказательства: видео или хотя бы заявление в прокуратуру, которое вы подали сразу после выхода из ТЦК. Но и заявление будет иметь значение, только если вы ничего не подписывали", — отмечает адвокат.

Симутин посоветовал военнообязанным, попавшим в такую ситуацию, ничего не подписывать и требовать прибытия адвоката.

По его словам, ТЦК начал использовать новую хитрость. Она происходит, когда после вашей доставки начальник центра комплектования выносит постановление о нарушении закона и накладывает штраф. Тогда человек ставит подпись на документы.

"Некоторые пускают все на самотек: как-то решится, я никуда не пойду, а некоторые умудряются быстро оплатить штраф. Оба сценария наглухо закрывают двери для возможности выиграть дело", — отмечает Симутин.

Адвокат отметил, что, расписавшись в постановлении и не обжаловав его, человек признает, что был в ТЦК добровольно.

Симутин советует оспаривать постановление, а затем решать, что делать дальше. Срок на обжалование — 10 дней.

Напомним, в Украине уже более года продолжается военное положение и мобилизация военнообязанных. Стало известно о категории лиц, которые могут быть повторно мобилизованы, несмотря на отсрочку из-за наличия в семье людей с инвалидностью.