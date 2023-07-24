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У Вінницькій області працівники військкомату вручили повістку чоловіку з інвалідністю

24 липня 2023 17:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Вінницькій області працівники військкомату вручили повістку чоловіку з інвалідністю
Повістка в руках чоловіка. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Вінницькій області працівники територіального комплексу комплектування вручили повістку чоловіку з третьою групою інвалідності.

Про це повідомив громадський діяч Андрій Смолій.

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Родичі чоловіка, якому видали повістку, намагалися пояснити у міській раді, що це несправедливо. Їм сказали, що потрібно у всьому розібратися. 

"Чоловік стоїть на обліку в психіатричній лікарні, а медкомісія визнала його придатним до служби", — розповів Смолій.

Нагадаємо, на Тернопільщині чоловік отримав повістку, однак відмовився від мобілізації через "страх за своє життя та здоров'я". За ухиляння від служби суд покарав українця. 

Також ми писали, що через повномасштабну війну, яку розпочала Росія, в Україні продовжується воєнний стан та загальна мобілізація. До лав ЗСУ призивають військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, які придатні за станом здоров'я та не мають відстрочення. Також мобілізують чоловіків, які мають обмежену придатність. 

Додамо, в Україні бувають випадки, коли співробітники територіального центру комплектування примусово доставляють військовозобов'язаних до центрів комплектування. Таке затримання є незаконним, тому багато людей починають чинити опір.

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