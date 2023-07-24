На Тернопільщині чоловік відмовився від мобілізації через страх

Військовозобов'язані чоловіки. Фото: google

На Тернопільщині чоловік отримав повістку, однак відмовився від мобілізації через "страх за своє життя та здоров'я". За ухиляння від служби суд покарав українця.

Про це йдеться у вироку Гусятинського районного суду Тернопільської області.

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Чоловік відмовився від мобілізації

Відомо, що чоловік у квітні 2022 року чоловік пройшов лікарську комісію, за результатами якої його визнали придатним до служби.

Наприкінці лютого 2023 року військовозобов'язаний отримав повістку та у зазначений термін мав прибути до військкомату. Однак, він цього не зробив.

Вирок суду

Під час судового засідання чоловік визнав свою провину та розкаявся. За його словами, він не прийшов до військкомату через погане самопочуття, а від призову ухилився через "страх за своє життя та здоров`я".

Він також зазначив, що співпрацював зі слідством.

Вирок суду. Фото: скриншот

У суді визнали чоловіка винним, присудивши йому 3 роки та 1 місяць позбавлення волі. Водночас 1 рік з цього терміну — іспитовий, якщо чоловік не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов'язки.

Нагадаємо, на Буковині оштрафували священнослужителя Свято-Вознесенського чоловічого монастиря Степана Сліпенюка за незаконне переправлення ухилянтів через кордон. Він отримав 102 тисячі гривень штрафу.

Додамо, поліція викрила три схеми, як чоловіки намагаються уникнути мобілізації. Серед них довідка про встановлення інвалідності та документи, що підтверджують догляд за особою з інвалідністю.