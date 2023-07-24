В Тернопольской области мужчина отказался от мобилизации из-за страха

Военнообязанные мужчины. Фото: google

На Тернопольщине мужчина получил повестку, однако отказался от мобилизации из-за "страха за свою жизнь и здоровье". За уклонение от службы суд наказал украинца.

Об этом говорится в приговоре Гусятинского районного суда Тернопольской области.

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Мужчина отказался от мобилизации

Известно, что мужчина в апреле 2022 года мужчина прошел врачебную комиссию, по результатам которой он был признан годным к службе.

В конце февраля 2023 года военнообязанный получил повестку и в указанный срок должен был прибыть в военкомат. Однако он этого не сделал.

Приговор суда

Во время судебного заседания мужчина признал свою вину и раскаялся. По его словам, он не пришел в военкомат из-за плохого самочувствия, а от призыва уклонился из-за "страха за свою жизнь и здоровье".

Он также отметил, что сотрудничал со следствием.

Приговор суда. Фото: скриншот

В суде признали мужчину виновным, присудив ему 3 года и 1 месяц лишения свободы. В то же время 1 год с этого срока — испытательный, если мужчина не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него обязанности.

Напомним, на Буковине оштрафовали священнослужителя Свято-Вознесенского мужского монастыря Степана Слипенюка за незаконную переправку ухилянцев через границу. Он получил 102 тысяч гривен штрафа.

Добавим, полиция разоблачила три схемы, как мужчины пытаются избежать мобилизации. Среди них — справка об установлении инвалидности и документы, подтверждающие уход за лицом с инвалидностью.