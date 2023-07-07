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ТЦК разрешал? Может ли мужчина изменить место жительства во время войны

7 июля 2023 17:44
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Нужно ли разрешение ТЦК для смены места жительства — адвокат ответил украинцам
Военнообязанный с документами в ТЦК и СП. Фото: ЖОТЦК и СП
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

Многие украинцы из-за войны вынуждены менять свое место жительства. Не исключение и военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Однако у таких граждан еще есть определенные обязательства и ограничения.

Действительно ли во время военного положения военнообязанные мужчины, переезжающие на новое место жительства, должны брать разрешение в ТЦК и СП? На этот вопрос ответил адвокат и ведущий юрисконсульт компании Nota Group Антон Маринич в комментарии РБК-Украина.

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Так, по словам правозащитника, такой запрет действительно существует. Она предусмотрена постановлением КМУ №1487 от 30 декабря 2022 г. "Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов".

Если военнообязанный планирует переехать в другой город или даже в другой район в городе, он обязан предварительно явиться в ТЦК и СП, в котором состоит на военном учете.

Далее процедура следующая:

  • получить разрешение от руководителя (начальника) соответствующего ТЦК и СП;
  • сняться с военного учета.

Соответственно потом мужчина должен встать на военный учет в другой ТЦК, закрепленный за его новым местом жительства.

"Допускается смена места жительства онлайн. Для этого нужно подать Декларацию места жительства /пройти онлайн-регистрацию (ранее — прописка). В таком случае возникает обязанность встать на учет в ТЦК и СП по задекларированному месту жительства", — отмечает Маринич.

Ранее в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE управляющий партнер юридической компании Winner, адвокат Игорь Ясько рассказал, что будет, если человек не стал вовремя на военный учет.

Напомним, мы рассказывали, какие повестки вручат украинцам летом 2023 года.

Также мы сообщали, какая ответственность угрожает мужчинам за опоздание в территориальный центр комплектования.

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