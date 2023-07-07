Чи потрібен дозвіл ТЦК для зміни місця проживання — адвокат відповів українцям

Військовозобов'язаний з документами в ТЦК та СП. Фото: ЖОТЦК та СП

Багато українців через війну вимушені змінювати своє місце проживання. Не є виключенням і військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років. Проте такі громадяни мають ще й певні зобов'язання та обмеження.

Чи справді під час воєнного стану військовозобов'язані чоловіки, переїжджаючи, повинні брати дозвіл у ТЦК та СП? На це питання відповів адвокат та провідний юрисконсульт компанії Nota Group Антон Маринич у коментарі РБК-Україна.

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Так, за словами правозахисника, така заборона дійсно існує. Вона передбачена постановою КМУ №1487 від 30 грудня 2022 року "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів".

Якщо військовозобов'язаний планує переїхати в інше місто або навіть у інший район у місті, він зобов'язаний попередньо з’явитись до ТЦК та СП в якому стоїть на військовому обліку.

Далі процедура така:

отримати дозвіл від керівника (начальника) відповідного ТЦК та СП;

знятися з військового обліку.

Відповідно потім чоловік має встати на військовий облік до іншого ТЦК, яке закріплене за його новим місцем проживання.

"Допускається зміна місця проживання онлайн. Для цього треба подати Декларацію місця проживання/пройти онлайн-реєстрацію (раніше — прописка). В такому випадку виникає обов’язок стати на облік в ТЦК та СП за задекларованим місцем проживання", — зазначає Маринич.

Раніше в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE керуючий партнер юридичної компанії Winner, адвокат Ігор Ясько розповів, що буде, якщо людина не стала вчасно на військовий облік.

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