В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Мужчины от 18 до 60 лет могут получить повестку. В Киеве работники территориального центра комплектования придумали новый способ призыва военнообязанных в военкоматы.

Об этом сообщает столичный Telegram-канал.

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Люди начали находить в многоэтажных домах письма с обращением к мужчинам. Один из таких был замечен в Голосеевском районе Киеве. Сотрудники ТЦК оставили приказы о проведении мобилизации. В них говорится, что до 18 августа этого года на территории района должны провести мобилизацию людских и транспортных ресурсов.

К тому же в письме есть обращение к военнообязанным, которые получали повестки или мобилизационные распоряжения. Работники ТЦК предупреждают их о необходимости явиться в военкоматы в указанный срок и иметь при себе документы.

Приказ, который оставили работники ТЦК. Фото: t.me/KyivPolitics

"Подобные приказы ТЦК выдают каждый раз, как продлевается действие военного положения и мобилизации. То есть ничего не изменится, а основная цель — повторное оповещение", — говорится в сообщении.

Напомним, министр обороны Алексей Резников заявил, что на пути к членству НАТО Украина должна избавиться от "советского наследия" и превратить военкоматы в современные ЦНАПы. Нужно работать над тем, чтобы украинцы перестали бояться центров комплектации.

Также мы писали, что в Украине второй год продолжается военное положение и общая мобилизация. Мужчины от 18 до 60 лет могут получить повестку, однако не все знают, что будет, если явиться с опозданием.

Добавим, в Украине продолжается призыв на военную службу. Мобилизированных обязательно отправляют в учебные центры ВСУ, а после подготовки — в разные воинские части. Куда направить военного, решают ТЦК и СП. Однако есть категории лиц, имеющих право служить по месту жительства.