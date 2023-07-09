У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

В Україні продовжується воєнний стан та загальна мобілізація. Чоловіки від 18 до 60 років можуть отримати повістку. У Києві працівники територіального центру комплектування вигадали новий спосіб заклику військовозобов'язаних до військкоматів.

Про це повідомляє столичний Telegram-канал.

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Люди почали знаходити в багатоповерхових будинках листи зі зверненням до чоловіків. Одного з таких помітили у Голосіївському районі Києві. Працівники ТЦК залишили накази про проведення мобілізації. У них йдеться про те, що до 18 серпня цього року на території району повинні провести мобілізацію людських і транспортних ресурсів.

До того ж у листі є звернення до військовозобов'язаних, які отримували повістки або мобілізаційні розпорядження. Працівники ТЦК попереджають їх про необхідність з'явитися до військкоматів у зазначений термін та мати при собі документи.

Наказ, який залишили працівники ТЦК. Фото: t.me/KyivPolitics

"Подібні накази ТЦК видають щоразу, як подовжується дія воєнного стану та мобілізації. Тобто, нічого не зміниться, а основна мета — повторне оповіщення", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на шляху до членства НАТО Україна повинна позбутися "радянської спадщини" та перетворити військкомати на сучасні ЦНАПи. Потрібно працювати над тим, щоб українці "перестали боятися" центрів комплектації.

Також ми писали, в Україні другий рік триває воєнний стан та загальна мобілізація. Чоловіки віком від 18 до 60 років можуть отримати повістку, однак не всі знають, що буде, якщо з'явитися із запізненням.

Додамо, в Україні продовжується призов на військову службу. Мобілізованих обов'язково відправляють у навчальні центри ЗСУ, а після підготовки — у різні військові частини. Куди направити військового, вирішують ТЦК та СП. Проте є категорії осіб, які мають право служити за місцем проживання.