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Військкомати в Україні мають стати ЦНАПами, — Резніков

9 липня 2023 15:15
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Військкомати в Україні мають стати ЦНАПами, — Резніков
Міністр оборони України Олексій Резніков. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

На шляху до членства НАТО Україна повинна позбутися "радянської спадщини" та перетворити військкомати на сучасні ЦНАПи. Потрібно працювати над тим, щоб українці "перестали боятися" центрів комплектації.

Таку думку висловив міністр оборони України Олексій Резніков в ефірі телемарафону. 

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Міністр оборони України вважає, що між системою мобілізації України та НАТО є відмінності. Для цього потрібно перетворити військкомати на сучасні ЦНАПи.

"Наша система мобілізації, наші центри комплектації, колишні військкомати — це все радянський спадок. Нам його треба принципово змінювати, робити інший підхід", — сказав Резніков.

Також він наголосив, що Україні потрібно працювати над тим, аби люди "перестали боятися" центрів комплектації, тому ТЦК потрібно максимально цифровізувати й "умовно кажучи, вони мають стати ЦНАПами".

"Нам потрібно скасовувати призов, робити професійну армію, але робити зрозумілий пошаровий реєстр резерву на випадок повномасштабної війни, на випадок вторгнення. Це означає, що головним нашим капіталом є люди й з ними треба працювати", — пояснив Резніков.

Нагадаємо, нещодавно командир першого механізованого батальйону 3-ї ОШБр з позивним "Бот" розповів, що воювати будуть усі, а ті, хто ще цього не зрозумів, живуть в ілюзіях. 

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