Военкоматы в Украине должны стать ЦНАПами, — Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото: google

На пути к членству НАТО Украина должна избавиться от "советского наследия" и превратить военкоматы в современные ЦНАПы. Нужно работать над тем, чтобы украинцы "перестали бояться" центров комплектации.

Такое мнение высказал Министр обороны Украины Алексей Резников в эфире телемарафона.

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Министр обороны Украины считает, что между системой мобилизации Украины и НАТО есть отличия. Для этого нужно превратить военкоматы в современные ЦНАПы.

"Наша система мобилизации, наши центры комплектации, бывшие военкоматы — это все советское наследие. Нам его нужно принципиально менять, делать другой подход", — сказал Резников.

Также он подчеркнул, что Украине нужно работать над тем, чтобы люди "перестали бояться" центров комплектации, поэтому ТЦК нужно максимально цифровизировать и "условно говоря, они должны стать ЦНАПами".

"Нам нужно отменять призыв, делать профессиональную армию, но делать понятный послойный реестр резерва в случае полномасштабной войны, в случае вторжения. Это значит, что главным нашим капиталом являются люди и с ними надо работать", — пояснил Резников.

Напомним, недавно командир первого механизированного батальона 3-й ОШБр с позывным "Бот" рассказал, что воевать будут все, а те, кто еще этого не понял, живут в иллюзиях.