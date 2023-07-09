Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Военкоматы в Украине должны стать ЦНАПами, — Резников arrow

Военкоматы в Украине должны стать ЦНАПами, — Резников

9 июля 2023 15:15
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Военкоматы в Украине должны стать ЦНАПами, — Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

На пути к членству НАТО Украина должна избавиться от "советского наследия" и превратить военкоматы в современные ЦНАПы. Нужно работать над тем, чтобы украинцы "перестали бояться" центров комплектации.

Такое мнение высказал Министр обороны Украины Алексей Резников в эфире телемарафона.

Читайте также:

Зачем Украине превращать ТЦК в ЦНАПы

Министр обороны Украины считает, что между системой мобилизации Украины и НАТО есть отличия. Для этого нужно превратить военкоматы в современные ЦНАПы.

"Наша система мобилизации, наши центры комплектации, бывшие военкоматы — это все советское наследие. Нам его нужно принципиально менять, делать другой подход", — сказал Резников.

Также он подчеркнул, что Украине нужно работать над тем, чтобы люди "перестали бояться" центров комплектации, поэтому ТЦК нужно максимально цифровизировать и "условно говоря, они должны стать ЦНАПами".

"Нам нужно отменять призыв, делать профессиональную армию, но делать понятный послойный реестр резерва в случае полномасштабной войны, в случае вторжения. Это значит, что главным нашим капиталом являются люди и с ними надо работать", — пояснил Резников.

Напомним, недавно командир первого механизированного батальона 3-й ОШБр с позывным "Бот" рассказал, что воевать будут все, а те, кто еще этого не понял, живут в иллюзиях.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

None

Что не так с укрытиями Киева: инспекция журналистов "Наша Справа"

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз