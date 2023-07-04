Мобілізація в Україні – чи можуть громадяни перевіряти документи у військових

Військовозобов'язані у військкоматі. Фото: google

Головний військовий командир Львівської області Олександр Тищенко підтвердив, що громадяни мають повне право вимагати посвідчення людей, які вручають повістки. За словами військкома, зараз багато хто ходить у військовій формі.

Про це Тищенко розповів в інтерв'ю Leopolis.

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"Безумовно, вони мають право це робити. Нині багато хто ходить у форменому одязі. Але лише спеціально уповноважені працівники можуть видавати повістки", — уточнив він.

Тищенко також зазначив, що в період воєнного стану кожна людина, незалежно від віку та статі, повинна мати при собі документ, який може підтвердити її особу. Чоловіки віком від 18 до 60 років повинні також носити військовий квиток.

Варто уточнити, що уповноважені представники ТЦК та СП під час проведення перевірки документів, що підтверджують особу, повинні також мати із собою:

службове ID або інший документ, що підтверджує його належність до певного підрозділу;

копія наказу коменданта, у якому зазначено підрозділи, уповноважені на перевірку документів. Визначення підстав для перевірки документів.

Також військові мають назвати підставу для перевірки документів.

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