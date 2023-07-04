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Військком розповів, чи можуть українці перевіряти документи у співробітників ТЦК

4 липня 2023 17:53
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Мобілізація в Україні – чи можуть громадяни перевіряти документи у військових
Військовозобов'язані у військкоматі. Фото: google
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Головний військовий командир Львівської області Олександр Тищенко підтвердив, що громадяни мають повне право вимагати посвідчення людей, які вручають повістки. За словами військкома, зараз багато хто ходить у військовій формі.

Про це Тищенко розповів в інтерв'ю Leopolis.

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"Безумовно, вони мають право це робити. Нині багато хто ходить у форменому одязі. Але лише спеціально уповноважені працівники можуть видавати повістки", — уточнив він.

Тищенко також зазначив, що в період воєнного стану кожна людина, незалежно від віку та статі, повинна мати при собі документ, який може підтвердити її особу. Чоловіки віком від 18 до 60 років повинні також носити військовий квиток.

Варто уточнити, що уповноважені представники ТЦК та СП під час проведення перевірки документів, що підтверджують особу, повинні також мати із собою:

  • службове ID або інший документ, що підтверджує його належність до певного підрозділу;
  • копія наказу коменданта, у якому зазначено підрозділи, уповноважені на перевірку документів. Визначення підстав для перевірки документів.

Також військові мають назвати підставу для перевірки документів.

Нагадаємо, ми повідомляли, як правильно написати заяву на відстрочку від мобілізації.

Також ми розповідали, які повістки вручатимуть українцям влітку 2023 року.

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