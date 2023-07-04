Мобилизация в Украине - могут ли граждане проверять документы у военных

Военнообязанные в военкомате. Фото: google

Главный военный командир Львовской области Александр Тищенко подтвердил, что граждане имеют полное право требовать удостоверения от людей, которые вручают повестки. По словам военкома, сейчас многие ходят в военной форме.

Об этом Тищенко рассказал в интервью Leopolis.

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"Безусловно, они вправе это делать. Ныне многие ходят в форменной одежде. Но только специально уполномоченные работники могут выдавать повестки", — уточнил он.

Тищенко также отметил, что в период военного положения каждый человек, независимо от возраста и пола, должен иметь при себе документ, который может подтвердить его личность. Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны также носить с собой военный билет.

Стоит уточнить, что, уполномоченные представители ТЦК и СП при проведении проверки документов, подтверждающих личность, должны также иметь с собой:

служебное ID или другой документ, подтверждающий его принадлежность к определенному подразделению;

копия приказа коменданта, в котором указаны подразделения, уполномоченные на проверку документов. Определение основания для проверки документов.

Также военные должны назвать основание для проверки документов.

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