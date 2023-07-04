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Военком рассказал, могут ли украинцы проверять документы у сотрудников ТЦК

4 июля 2023 17:53
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Мобилизация в Украине - могут ли граждане проверять документы у военных
Военнообязанные в военкомате. Фото: google
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Главный военный командир Львовской области Александр Тищенко подтвердил, что граждане имеют полное право требовать удостоверения от людей, которые вручают повестки. По словам военкома, сейчас многие ходят в военной форме.

Об этом Тищенко рассказал в интервью Leopolis.

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Проверка документов у сотрудников ТЦК

"Безусловно, они вправе это делать. Ныне многие ходят в форменной одежде. Но только специально уполномоченные работники могут выдавать повестки", — уточнил он.

Тищенко также отметил, что в период военного положения каждый человек, независимо от возраста и пола, должен иметь при себе документ, который может подтвердить его личность. Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны также носить с собой военный билет.

Стоит уточнить, что, уполномоченные представители ТЦК и СП при проведении проверки документов, подтверждающих личность, должны также иметь с собой:

  • служебное ID или другой документ, подтверждающий его принадлежность к определенному подразделению;
  • копия приказа коменданта, в котором указаны подразделения, уполномоченные на проверку документов. Определение основания для проверки документов.

Также военные должны назвать основание для проверки документов.

Напомним, мы сообщали, как правильно написать заявление на отсрочку от мобилизации.

Также мы рассказывали, какие повестки будут вручать украинцам летом 2023 года.

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