Чи покарають чоловіка, який прийшов у військкомат за повісткою із запізненням

Військовий квиток та розписка. Фото: google.com

В Україні другий рік триває воєнний стан та загальна мобілізація. Чоловіки віком від 18 до 60 років можуть отримати повістку, однак не всі знають, що буде, якщо з'явитися із запізненням.

Про це повідомляє "Телеграф".

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Що буде, якщо з'явитися за повісткою із запізненням

Відповідно до пункту 3 статті 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", громадяни під час мобілізації повинні за викликом з'явитися до ТЦК та СП для уточнення їх облікових даних та визначення їх призначення на особливий період.

За неявку за повісткою та ухилення передбачено адміністративну, а також кримінальну відповідальність. Чоловіку, який не з'явився у військкомат, доведеться заплатити штраф від 1500 до 3400 гривень, а за повторне порушення — до 5100 гривень.

Якщо з'явитися за повісткою із запізненням, то це не є правопорушенням.

Таким чином, якщо військовозобов'язаний отримав повістку і прийде у військкомат на декілька днів пізніше, то йому не загрожує покарання. В таких діях немає ігнорування виклику та ухиляння.

Нагадаємо, в Україні продовжується призов на військову службу. Мобілізованих обов'язково відправляють в навчальні центри ЗСУ, а після підготовки — у різні військові частини. Куди направити військового, вирішують ТЦК та СП. Проте є категорії осіб, які мають право служити за місцем проживання.

Також ми писали, що є категорії, які мають законні підстави для відстрочки від мобілізації. Та часом такі громадяни стикаються з проблемою — ТЦК їм відмовляють. Адвокат Ростислав Кравець розповів, як довести ТЦК та СП своє право на відстрочку та куди скаржитися у разі необґрунтованої відмови.