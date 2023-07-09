Накажут ли мужчину, который пришел в военкомат по повестке с опозданием

Военный билет и расписка. Фото: google.com

В Украине второй год длится военное положение и всеобщая мобилизация. Мужчины от 18 до 60 лет могут получить повестку, однако не все знают, что будет, если явиться с опозданием.

Об этом сообщает "Телеграф".

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Что будет, если явиться по повестке с опозданием

Согласно пункту 3 статьи 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", граждане во время мобилизации должны по вызову явиться в ТЦК и СП для уточнения их учетных данных и определения назначения на особый период.

За неявку по повестке и уклонение предусмотрена административная, а также уголовная ответственность. Мужчине, не явившемуся в военкомат, придется заплатить штраф от 1500 до 3400 гривен, а за повторное нарушение — до 5100 гривен.

Если явиться по повестке с опозданием, то это не правонарушение.

Таким образом, если военнообязанный получил повестку и придет в военкомат на несколько дней позже, ему не грозит наказание. В таких действиях нет игнорирования вызова и уклонения.

Напомним, в Украине продолжается призыв на военную службу. Мобилизированных обязательно отправляют в учебные центры ВСУ, а после подготовки — в разные воинские части. Куда направить военного, решают ТЦК и СП. Однако есть категории лиц, имеющих право служить по месту жительства.

Также мы писали, что есть категории, имеющие законные основания для отсрочки от мобилизации. И иногда такие граждане сталкиваются с проблемой — ТЦК им отказывают. Адвокат Ростислав Кравец рассказал, как доказать ТЦК и СП свое право на отсрочку и куда жаловаться в случае необоснованного отказа.