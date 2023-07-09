Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Накажут ли мужчину, который пришел в военкомат по повестке с опозданием arrow

Накажут ли мужчину, который пришел в военкомат по повестке с опозданием

9 июля 2023 19:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Накажут ли мужчину, который пришел в военкомат по повестке с опозданием
Военный билет и расписка. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Украине второй год длится военное положение и всеобщая мобилизация. Мужчины от 18 до 60 лет могут получить повестку, однако не все знают, что будет, если явиться с опозданием.

Об этом сообщает "Телеграф".

Читайте также:

Что будет, если явиться по повестке с опозданием

Согласно пункту 3 статьи 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", граждане во время мобилизации должны по вызову явиться в ТЦК и СП для уточнения их учетных данных и определения назначения на особый период.

За неявку по повестке и уклонение предусмотрена административная, а также уголовная ответственность. Мужчине, не явившемуся в военкомат, придется заплатить штраф от 1500 до 3400 гривен, а за повторное нарушение — до 5100 гривен.

Если явиться по повестке с опозданием, то это не правонарушение.

Таким образом, если военнообязанный получил повестку и придет в военкомат на несколько дней позже, ему не грозит наказание. В таких действиях нет игнорирования вызова и уклонения.

Напомним, в Украине продолжается призыв на военную службу. Мобилизированных обязательно отправляют в учебные центры ВСУ, а после подготовки — в разные воинские части. Куда направить военного, решают ТЦК и СП. Однако есть категории лиц, имеющих право служить по месту жительства.

Также мы писали, что есть категории, имеющие законные основания для отсрочки от мобилизации. И иногда такие граждане сталкиваются с проблемой — ТЦК им отказывают. Адвокат Ростислав Кравец рассказал, как доказать ТЦК и СП свое право на отсрочку и куда жаловаться в случае необоснованного отказа.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

None

Что не так с укрытиями Киева: инспекция журналистов "Наша Справа"

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз