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В ГПСУ ответили, можно ли выезжать женщинам-медикам за границу с 1 октября

28 сентября 2023 18:22
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В ГПСУ ответили, можно ли уезжать женщинам-медикам за границу с 1 октября
Спикер ГПСУ Андрей Демченко. Фото: Укринформ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Женщины-медики, которые с 1 октября должны стать на военный учет, смогут уезжать за границу. В этом вопросе перемен для украинок не предвидится.

Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире национального телемарафона, пишет пресс-служба ведомства.

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Для кого действуют ограничения

По его словам, ограничения действуют только для мужчин от 18 до 60 лет и для некоторых чиновников. Это прописано в постановлении правительства №57.

"Изменений, связанных с пересечением границы, для женщин, которые должны стать на воинский учет, нет. Ограничения продолжают действовать для мужчин в возрасте 18-60 лет, а также для различных должностных лиц, что прописано в постановлении правительства №57. Эта норма касается как мужчин, так и женщин. Других изменений относительно ограничения в праве выезда, в том числе женщин, которые с 1 октября должны стать на воинский учет, нет", — объяснил он.

Что известно о военном учете женщин

Новость о том, что женщины-медики в Украине обязаны с 1 октября обязательно встать на военный учет, повлекла за собой большой шум в обществе. Мы рассказывали раньше, могут ли таких женщин призвать в ряды ВСУ.

Напомним, ранее в Минздраве сообщили, что женщины в возрасте от 18 до 60 лет, у которых есть медицинское или фармацевтическое образование, уже должны состоять на военном учете.

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