У ДПСУ відповіли, чи можна виїжджати жінкам-медикам за кордон з 1 жовтня

Речник ДПСУ Андрій Демченко. Фото: Укрінформ

Жінки-медики, які з 1 жовтня повинні стати на військовий облік, зможуть виїжджати за кордон. В цьому питанні змін для українок не передбачається.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону, пише пресслужба відомства.

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Для кого чинні обмеження

За його словами, обмеження чинні тільки для чоловіків віком від 18 до 60 років та для деяких чиновників. Це прописано в постанові уряду №57.

"Змін, пов’язаних з перетином кордону, для жінок, які мають стати на військовий облік, немає. Обмеження продовжують діяти для чоловіків віком 18-60 років, а також для різних посадовців, що прописано в постанові уряду №57. Ця норма стосується як чоловіків, так і жінок. Інших змін щодо обмеження в праві виїзду, в тому числі жінок, які з 1 жовтня мають стати на військовий облік, немає", — пояснив він.

Що відомо про військовий облік жінок

Новина про те, що жінки-медики в Україні зобов'язані з 1 жовтня обов'язково стати на військовий облік, спричинила неабиякий галас у суспільстві. Ми розповідали раніше, чи можуть таких жінок призвати до лав ЗСУ.

Нагадаємо, раніше у МОЗ повідомили, що жінки віком від 18 до 60 років, в яких є медична або фармацевтична освіта, уже мають перебувати на військовому обліку.