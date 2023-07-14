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В Днепре работники военкомата пытаются вручить повестки мужчинам на пляжах

14 июля 2023 10:12
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Днепре работники военкомата пытаются вручить повестки мужчинам на пляжах
Военный билет и повестка. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Днепре сотрудники военкомата пытаются поймать мужчин на пляжах. Они хотят вручить гражданам повестки.

Видео с попытками вручить повестки распространилось в Telegram-каналах.

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На видео можно увидеть, как работники военкомата с оружием бегают за мужчиной на пляже. Они пытались окружить его.

Женщина, которая снимает видео, говорит, что к одному из мужчин призывного возраста даже решили применить оружие. По ее словам, работники военкомата также били парня.

Напомним, в сети появилось видео процесса мобилизации мужчин призывного возраста в Тернопольской области. Одного из пассажиров автобусного рейса, извлеченного из общественного транспорта, ударили коленом в живот.

Также мы писали, что полиция Киевской области получила более 6 тысяч сообщений от территориальных центров комплектования об уклонистов от мобилизации. В большинстве случаев эти люди просто не проживали по месту своей регистрации.

Добавим, уклонисты от мобилизации в Украине ищут пожилых женщин с инвалидностью для бракосочетания. По закону мужчины, имеющие такую жену и являющиеся единственными опекунами, имеют право на отсрочку.

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