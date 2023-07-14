В Днепре работники военкомата пытаются вручить повестки мужчинам на пляжах
В Днепре сотрудники военкомата пытаются поймать мужчин на пляжах. Они хотят вручить гражданам повестки.
Видео с попытками вручить повестки распространилось в Telegram-каналах.
Мобилизация в Украине
На видео можно увидеть, как работники военкомата с оружием бегают за мужчиной на пляже. Они пытались окружить его.
Женщина, которая снимает видео, говорит, что к одному из мужчин призывного возраста даже решили применить оружие. По ее словам, работники военкомата также били парня.
Напомним, в сети появилось видео процесса мобилизации мужчин призывного возраста в Тернопольской области. Одного из пассажиров автобусного рейса, извлеченного из общественного транспорта, ударили коленом в живот.
Также мы писали, что полиция Киевской области получила более 6 тысяч сообщений от территориальных центров комплектования об уклонистов от мобилизации. В большинстве случаев эти люди просто не проживали по месту своей регистрации.
Добавим, уклонисты от мобилизации в Украине ищут пожилых женщин с инвалидностью для бракосочетания. По закону мужчины, имеющие такую жену и являющиеся единственными опекунами, имеют право на отсрочку.