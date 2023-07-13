"Шукаю бабусю для одруження": як ухилянти намагаються виїхати з України

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Ухилянти від мобілізації в Україні шукають літніх жінок з інвалідністю для одруження. Згідно із законом, чоловіки, які мають таку дружину та є єдиними доглядальниками, мають право на відстрочення.

Про це повідомляє ТСН.

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Ухилення від мобілізації

Наразі в соціальних мережах створені спільноти, в яких є оголошення з пропозиціями укласти фіктивний шлюб для виїзду військовозобов’язаних з України. Чоловіки пропонують особам з інвалідністю від 8 до 20 тис. грн.

Один із мешканців столиці написав на початку липня, що шукає дівчину або бабусю для одруження.

Дописи в соцмережі. Фото: скриншот

Допис в соцмережі. Фото: скриншот

У спільнотах можна знайти також оголошення жінок. Вони шукають жінок з інвалідністю, щоб допомогти своїм коханим уникнути мобілізації та виїхати за кордон.

Дописи в соцмережі. Фото: скриншот

Допис в соцмережі. Фото: скриншот

Перевірка документів на кордоні

Речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко розповів, що документи підозрілих осіб на кордоні перевіряють ретельніше.

Він навів приклад ситуації на пункті пропуску "Старокозаче", коли 32-річному українцю, який був одружений на 56-річній жінці з інвалідністю, не дозволили покинути територію України. Прикордонники з'ясували, що їхній шлюб був укладений тільки для перетину кордону.

"В цьому випадку було підозрілим те, що шлюб був укладений в день перетину кордона. Крім цього, було встановлено, що цей чоловік заплатив кошти за укладення такого шлюбу з жінкою, яка має інвалідність. Хочу нагадати, що з 24 лютого минулого року прикордонники викрили близько 6 тис. осіб, які намагались виїхати, використовуючи підробні документи", — розповів Демченко.

За його словами, якщо приймається рішення проводити поглиблену перевірку, то до неї долучаються й інші правоохоронні органи.

Доведення фіктивності шлюбу

Адвокати кажуть, що довести фіктивність шлюбу непросто з точки зору закону України.

"В дійсності це не нове явище і я гадаю, що такі випадки будуть. Можу сказати, що довести те, що шлюб фіктивний можна лише в одному випадку — коли хтось з подружжя скаже, що шлюб є фіктивним. Фіктивність можна довести, якщо подружжя реєструвало шлюб не в РАЦСі", — розповів адвокат Роман Сімутін.

Він наголосив, що у фіктивного шлюбу є певні ризики. Наприклад, якщо хтось із осіб придбає авто чи нерухомість, то це майно вважається спільним, тому може бути поділене при розлученні.

Адвокат Андрій Межирицький заявив, що фіктивність шлюбу здатен довести лише суд.

"Фіктивний шлюб — це дуже складна категорія, яка встановлюється судом. Це кропіткий процес. Але при цьому фіктивний шлюб — це шпарина, яка була нещодавно розрекламована. Щодо того, чи має право на відстрочку військовозобов’язаний, у якого дружина має інвалідність — зараз треба довести, що військовозобов’язаний є єдиною особою, яка по закону зобов’язана утримувати людину з інвалідністю. Тобто військовозобов’язаний повинен довести, що інших осіб немає", — каже Межирицький.

За його словами, якщо буде доведено фіктивність шлюбу, то це може кваліфікуватись як кримінальне діяння.

Нагадаємо, поліція Київської області отримала понад 6 тисяч повідомлень від територіальних центрів комплектування про ухилянтів від мобілізації. В більшості випадків ці люди просто не мешкали за місцем своєї реєстрації.