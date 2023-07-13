"Ищу бабушку для бракосочетания": как уклонисты пытаются выехать из Украины

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Уклонисты от мобилизации в Украине ищут пожилых женщин с инвалидностью для бракосочетания. Согласно закону, мужчины, которые имеют такую жену и являются единственными опекунами, имеют право на отсрочку.

Об этом сообщает ТСН.

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В социальных сетях созданы сообщества, в которых есть объявления с предложениями заключить фиктивный брак для выезда военнообязанных из Украины. Мужчины предлагают лицам с инвалидностью от 8 до 20 тыс. грн.

Один из жителей столицы написал в начале июля, что ищет девушку или бабушку для бракосочетания.

Пост в соцсети. Фото: скриншот

Пост в соцсети. Фото: скриншот

В сообществах можно найти также объявления женщин. Они ищут женщин с инвалидностью, чтобы помочь своим любимым избежать мобилизации и уехать за границу.

Пост в соцсети. Фото: скриншот

Пост в соцсети. Фото: скриншот

Проверка документов на границе

Спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко рассказал, что документы подозрительных лиц на границе проверяют более тщательно.

Он привел пример ситуации на пункте пропуска "Староказачье", когда 32-летнему украинцу, который был женат на 56-летней женщине с инвалидностью, не позволили покинуть территорию Украины. Пограничники выяснили, что их брак был заключен только для пересечения границы.

"В этом случае было подозрительным то, что брак был заключен в день пересечения границы. Кроме этого, было установлено, что этот мужчина заплатил средства за заключение такого брака с женщиной, имеющей инвалидность. Хочу напомнить, что с 24 февраля прошлого года пограничники разоблачили около 6 тыс. человек, которые пытались уехать, используя поддельные документы", — рассказал Демченко.

По его словам, если принимается решение проводить углубленную проверку, к ней приобщаются и другие правоохранительные органы.

Доказательство фиктивности брака

Адвокаты говорят, что доказать фиктивность брака не просто с точки зрения закона Украины.

"В действительности это не новое явление и я думаю, что такие случаи будут. Могу сказать, что доказать то, что брак фиктивный можно только в одном случае — когда кто-то из супругов скажет, что брак является фиктивным. Фиктивность можно доказать, если супруги регистрировали брак не в ЗАГСе", — рассказал адвокат Роман Симутин.

Он подчеркнул, что у фиктивного брака есть определенные риски. Например, если кто-то из лиц приобретет авто или недвижимость, это имущество считается общим, поэтому может быть разделено при разводе.

Адвокат Андрей Межирицкий заявил, что фиктивность брака способен доказать только суд.

"Фиктивный брак — это очень сложная категория, которая устанавливается судом. Это кропотливый процесс. Но при этом фиктивный брак — это лазейка, которая была недавно разрекламирована. Относительно того, имеет ли право на отсрочку военнообязанный, у которого жена имеет инвалидность — сейчас надо доказать, что военнообязанный является единственным лицом, которое по закону обязано содержать человека с инвалидностью. То есть военнообязанный должен доказать, что других лиц нет", — говорит Межирицкий.

По его словам, если будет доказана фиктивность брака, это может квалифицироваться как уголовное деяние.

Напомним, полиция Киевской области получила более 6 тысяч сообщений от территориальных центров комплектования об уклонистов от мобилизации. В большинстве случаев эти люди просто не проживали по месту своей регистрации.