"Ищу бабушку для бракосочетания": как уклонисты пытаются выехать из Украины
Уклонисты от мобилизации в Украине ищут пожилых женщин с инвалидностью для бракосочетания. Согласно закону, мужчины, которые имеют такую жену и являются единственными опекунами, имеют право на отсрочку.
Об этом сообщает ТСН.
Уклонение от мобилизации
В социальных сетях созданы сообщества, в которых есть объявления с предложениями заключить фиктивный брак для выезда военнообязанных из Украины. Мужчины предлагают лицам с инвалидностью от 8 до 20 тыс. грн.
Один из жителей столицы написал в начале июля, что ищет девушку или бабушку для бракосочетания.
В сообществах можно найти также объявления женщин. Они ищут женщин с инвалидностью, чтобы помочь своим любимым избежать мобилизации и уехать за границу.
Проверка документов на границе
Спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко рассказал, что документы подозрительных лиц на границе проверяют более тщательно.
Он привел пример ситуации на пункте пропуска "Староказачье", когда 32-летнему украинцу, который был женат на 56-летней женщине с инвалидностью, не позволили покинуть территорию Украины. Пограничники выяснили, что их брак был заключен только для пересечения границы.
"В этом случае было подозрительным то, что брак был заключен в день пересечения границы. Кроме этого, было установлено, что этот мужчина заплатил средства за заключение такого брака с женщиной, имеющей инвалидность. Хочу напомнить, что с 24 февраля прошлого года пограничники разоблачили около 6 тыс. человек, которые пытались уехать, используя поддельные документы", — рассказал Демченко.
По его словам, если принимается решение проводить углубленную проверку, к ней приобщаются и другие правоохранительные органы.
Доказательство фиктивности брака
Адвокаты говорят, что доказать фиктивность брака не просто с точки зрения закона Украины.
"В действительности это не новое явление и я думаю, что такие случаи будут. Могу сказать, что доказать то, что брак фиктивный можно только в одном случае — когда кто-то из супругов скажет, что брак является фиктивным. Фиктивность можно доказать, если супруги регистрировали брак не в ЗАГСе", — рассказал адвокат Роман Симутин.
Он подчеркнул, что у фиктивного брака есть определенные риски. Например, если кто-то из лиц приобретет авто или недвижимость, это имущество считается общим, поэтому может быть разделено при разводе.
Адвокат Андрей Межирицкий заявил, что фиктивность брака способен доказать только суд.
"Фиктивный брак — это очень сложная категория, которая устанавливается судом. Это кропотливый процесс. Но при этом фиктивный брак — это лазейка, которая была недавно разрекламирована. Относительно того, имеет ли право на отсрочку военнообязанный, у которого жена имеет инвалидность — сейчас надо доказать, что военнообязанный является единственным лицом, которое по закону обязано содержать человека с инвалидностью. То есть военнообязанный должен доказать, что других лиц нет", — говорит Межирицкий.
По его словам, если будет доказана фиктивность брака, это может квалифицироваться как уголовное деяние.
Напомним, полиция Киевской области получила более 6 тысяч сообщений от территориальных центров комплектования об уклонистов от мобилизации. В большинстве случаев эти люди просто не проживали по месту своей регистрации.