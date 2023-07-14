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У Дніпрі працівники військкомату намагаються вручити повістки чоловікам на пляжах

14 липня 2023 10:12
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Дніпрі працівники військкомату намагаються вручити повістки чоловікам на пляжах
Військовий квиток та повістка. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Дніпрі співробітники військкомату намагаються зловити чоловіків на пляжах. Вони хочуть вручити громадянам повістки.

Відео зі спробами вручити повістки поширилося у Telegram-каналах.

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На відео можна побачити, як працівники військкомату зі зброєю бігають за чоловіком на пляжі. Вони намагалися його оточити.

Жінка, яка знімає відео, каже що до одного з чоловіків призовного віку навіть вирішили застосувати зброю. За її словами, працівники військкомату також били хлопця.

Нагадаємо, у мережі з’явилося відео процесу мобілізації чоловіків призовного віку у Тернопільській області. Одного із пасажирів автобусного рейсу, якого витягли із громадського транспорту, ударили коліном у живіт.

Також ми писали, що поліція Київської області отримала понад 6 тисяч повідомлень від територіальних центрів комплектування про ухилянтів від мобілізації. В більшості випадків ці люди просто не мешкали за місцем своєї реєстрації.

Додамо, ухилянти від мобілізації в Україні шукають літніх жінок з інвалідністю для одруження. Згідно із законом, чоловіки, які мають таку дружину та є єдиними доглядальниками, мають право на відстрочення.

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