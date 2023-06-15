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Что такое "белый билет" и могут ли с ним мобилизовать: ответ юриста

15 июня 2023 22:25
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист
Что такое белый билет – разъяснение юриста
Прохождение медкомиссии. Фото: google.com
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист

В мирное время люди с "белым билетом" в армии не служат, однако во время военного положения действуют другие правила. Какие именно и что вообще означает термин "белый билет" — об этом рассказал в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE адвокат Игорь Ясько, управляющий партнер юридической компании Winner.

Три категории граждан

По сути, в законодательстве термина "белый билет" как такового не существует. Это условное название, охватывающее три категории граждан, подчеркнул юрист.

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"Первая категория — это ограниченно пригодные к военной службе, вторая — непригодные к военной службе в мирное время, но ограниченно пригодные в военное время и третья — непригодны к военной службе, снятые с военного учета", — сказал он.

Как объяснил Игорь Ясько, категория определяется при осмотре ВВК на основании наличия заболеваний, указанных в Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины.

Где можно служить с "белым билетом"

Разумеется, снятые с военного учета автоматически освобождаются от мобилизации, но с остальными категориями обладателей "белого билета" дело обстоит иначе.

"Ограниченно пригодных и не снятых с учета могут мобилизовать, но не в высокомобильные десантные войска, плавсостав, морскую пехоту, спецсооружения. Они могут служить в частях обеспечения, военных комиссариатах, учреждениях, организациях, учебных заведениях, то есть выполнять прежде всего небоевые задачи. Подробности о том, какие виды деятельности рекомендованы, а какие запрещены, указываются в заключении ВЛК", — пояснил юрист.

Ранее Игорь Ясько рассказал, могут ли вручить повестку студенту, окончившему бакалаврат и поступающему в магистратуру.

Также юристы разъяснили, как действовать, если повестку выдали человеку с инвалидностью, и как происходит мобилизация офицеров запаса в 2023 году.

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