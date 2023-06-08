Мобілізація офіцерів запасу — що важливо знати 2023 року

Мобілізація офіцерів запасу в Україні. Фото: Міноборони

Питання мобілізації залишається одним з найактуальніших в Україні. При цьому важливою складовою системи національної безпеки та оборони є призов саме офіцерів запасу.

Про особливості мобілізації саме цієї категорії військових 2023 року розповіли фахівці порталу адвокатського об'єднання "Бачинський та партнери".

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Офіцерами запасу вважаються військові, які отримали освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, пройшли курс військової підготовки, склали відповідні іспити та були атестовані до офіцерського складу.

Слід розуміти, що звання офіцера запасу є первинним.

Військовий вишкіл громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу проводиться у вищих військових навчальних закладах та у військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти. Така підготовка включається до навчальних планів закладу вищої освіти як окрема навчальна дисципліна.

Українські військовослужбовці. Фото: Міноборони

Мобілізація офіцерів запасу — що говорить закон

Відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" призову підлягають усі громадяни України, які є військовозобов'язаними, у тому числі й офіцерів запасу, оскільки останнім надається такий статус.

Згідно ст. 22 даного закону граничним віком перебування офіцера запасу на службі є 45 років.

Призов офіцерів запасу та призначення їх на посади під час воєнного стану регулює затверджене президентом Положення за № 1153/2008 від 10.12. 2008 року.

Які обов'язки мають офіцери запасу

Під час загальної мобілізації офіцери запасу мають наступні обов'язки:

прибути до ТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних після отримання повістки;

пройти військово-лікарську комісію;

вирушити на військову підготовку, де пройти удосконалення своєї спеціалізації.

Українські військовослужбовці. Фото: google.com

Як проходить мобілізація офіцерів запасу

Під час дії загальної мобілізації офіцерів запасу призивають на службу на загальних підставах. Як і інші військовозобов'язані, вони повинні пройти усі мобілізаційні етапи та отримати мобілізаційне розпорядження.

Також варто зазначити, що офіцери запасу під час воєнного стану не обовʼязково будуть мобілізовані за їхніми спеціальностями, вказаними у військово-облікових документах. Так, можливі випадки коли офіцерів запасу мобілізовуватимуть за іншими спеціальностями або на нижчу посаду.

Призначення або переміщення на нижчу посаду може бути пов’язане як зі станом здоров’я, так і з іншими причинами, і не потребує згоди на це офіцера.

Слід зауважити, якщо в офіцера запасу сплив граничний вік (45 років), його не мають права мобілізувати. Про це слід повідомити в ТЦК та СП. Таку особу не мають права примушувати до проходження військово-лікарської комісії.

Військові ЗСУ. Фото: google.com

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