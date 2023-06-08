Мобилизация офицеров запаса — что важно знать в 2023 году

Как происходит мобилизация офицеров запаса в 2023 году: что следует знать
Вопрос мобилизации остается одним из самых актуальных в Украине. При этом важной составляющей системы национальной безопасности и обороны является призыв именно офицеров запаса.
Об особенностях мобилизации именно этой категории военных 2023 рассказали специалисты портала адвокатского объединения "Бачинский и партнеры".
Кто относится к офицерам запаса
Офицерами запаса считаются военные, которые получили образовательную степень высшего образования не ниже бакалавра, прошли курс военной подготовки, сдали соответствующие экзамены и были аттестованы в офицерский состав.
Следует понимать, что звание офицера запаса первично.
Военная обучение граждан Украины по программе подготовки офицеров запаса проводится в высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высшего образования. Такая подготовка включается в учебные планы высшего образования как отдельная учебная дисциплина.
Мобилизация офицеров запаса – что говорит закон
В соответствии с Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" призыву подлежат все граждане Украины, которые являются военнообязанными, в том числе и офицеров запаса, поскольку последним предоставляется такой статус.
Согласно ст. 22 данного закона предельным возрастом пребывания офицера запаса на службе является 45 лет.
Призыв офицеров запаса и назначение их на должности во время военного положения регулирует утвержденное президентом Положение № 1153/2008 от 10.12. 2008 год.
Какие обязанности имеют офицеры запаса
При общей мобилизации офицеры запаса имеют следующие обязанности:
- прибыть в ТЦК и СП для уточнения военно-учетных данных после получения повестки;
- пройти военно-врачебную комиссию;
- отправиться на военную подготовку, где пройти усовершенствование своей специализации.
Как проходит мобилизация офицеров запаса
Во время действия всеобщей мобилизации офицеров запаса призывают на службу на общих основаниях. Как и другие военнообязанные, они должны пройти все этапы мобилизации и получить мобилизационное распоряжение.
Также следует отметить, что офицеры запаса во время военного положения не обязательно будут мобилизованы по их специальностям, указанным в военно-учетных документах. Так, возможны случаи, когда офицеров запаса будут мобилизовать по другим специальностям или на низшую должность.
Назначение или перемещение на более низкую должность может быть связано как с состоянием здоровья, так и с другими причинами, и не требует согласия на это офицера.
Следует заметить, если у офицера запаса прошел предельный возраст (45 лет), его не имеют права мобилизовать. Об этом следует сообщить в ТЦК и СП. Такое лицо не вправе принуждать к прохождению военно-врачебной комиссии.
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