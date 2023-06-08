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Как происходит мобилизация офицеров запаса в 2023 году: что следует знать

8 июня 2023 05:44
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Дмитрий Струк
Редактор
Мобилизация офицеров запаса — что важно знать в 2023 году
Мобилизация офицеров запаса в Украине. Фото: Минобороны
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

Вопрос мобилизации остается одним из самых актуальных в Украине. При этом важной составляющей системы национальной безопасности и обороны является призыв именно офицеров запаса.

Об особенностях мобилизации именно этой категории военных 2023 рассказали специалисты портала адвокатского объединения "Бачинский и партнеры".

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Кто относится к офицерам запаса

Офицерами запаса считаются военные, которые получили образовательную степень высшего образования не ниже бакалавра, прошли курс военной подготовки, сдали соответствующие экзамены и были аттестованы в офицерский состав.

Следует понимать, что звание офицера запаса первично.

Военная обучение граждан Украины по программе подготовки офицеров запаса проводится в высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высшего образования. Такая подготовка включается в учебные планы высшего образования как отдельная учебная дисциплина.

 

Кто относится к офицерам запаса
Украинские военнослужащие. Фото: Минобороны

Мобилизация офицеров запаса – что говорит закон

В соответствии с Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" призыву подлежат все граждане Украины, которые являются военнообязанными, в том числе и офицеров запаса, поскольку последним предоставляется такой статус.

Согласно ст. 22 данного закона предельным возрастом пребывания офицера запаса на службе является 45 лет.

Призыв офицеров запаса и назначение их на должности во время военного положения регулирует утвержденное президентом Положение № 1153/2008 от 10.12. 2008 год.

Какие обязанности имеют офицеры запаса

При общей мобилизации офицеры запаса имеют следующие обязанности:

  • прибыть в ТЦК и СП для уточнения военно-учетных данных после получения повестки;
  • пройти военно-врачебную комиссию;
  • отправиться на военную подготовку, где пройти усовершенствование своей специализации.

 

Какие обязанности имеют офицеры запаса
Украинские военнослужащие. Фото: google.com

Как проходит мобилизация офицеров запаса

Во время действия всеобщей мобилизации офицеров запаса призывают на службу на общих основаниях. Как и другие военнообязанные, они должны пройти все этапы мобилизации и получить мобилизационное распоряжение.

Также следует отметить, что офицеры запаса во время военного положения не обязательно будут мобилизованы по их специальностям, указанным в военно-учетных документах. Так, возможны случаи, когда офицеров запаса будут мобилизовать по другим специальностям или на низшую должность.

Назначение или перемещение на более низкую должность может быть связано как с состоянием здоровья, так и с другими причинами, и не требует согласия на это офицера.

Следует заметить, если у офицера запаса прошел предельный возраст (45 лет), его не имеют права мобилизовать. Об этом следует сообщить в ТЦК и СП. Такое лицо не вправе принуждать к прохождению военно-врачебной комиссии.

 

Как проходит мобилизация офицеров запаса
Военные ВСУ. Фото: google.com

Ранее Новини.LIVE писали, что такое резерв личного состава как формируется система резервистов и кого будут призывать на военную службу в первую очередь.

Напомним, мы рассказывали, как демобилизоваться при достижении предельного возраста во время войны.

Также мы сообщали, кого могут мобилизовать уже в июне этого года.

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