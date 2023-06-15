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Що таке "білий квиток" та чи можуть з ним мобілізувати: відповідь юриста

15 червня 2023 22:25
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст
Що таке білий квиток - роз'яснення юриста
Проходження медкомісії. Фото: google.com
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст

У мирний час особи з "білим квитком" в армії не служать, однак під час воєнного стану діють інші правила. Які саме та що взагалі означає термін "білий квиток" — про це розповів в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE адвокат Ігор Ясько, керуючий партнер юридичної компанії Winner.

Три категорії громадян

Власне, у законодавстві терміну "білий квиток" як такого не існує. Це умовна назва, яка охоплює аж три категорії громадян, підкреслив юрист.

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"Перша категорія — це обмежено придатні до військової служби, друга — непридатні до військової служби у мирний час, але обмежено придатні у воєнний час і третя — непридатні до військової служби, зняті з військового обліку", — сказав він.

Як пояснив Ігор Ясько, категорія визначається під час огляду ВЛК на підставі наявності захворювань, зазначених у Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України.

Де можна служити з "білим квитком"

Зрозуміло, що зняті з військового обліку автоматично звільняються від мобілізації, але з рештою категорій власників "білого квитка" справа інакша.

"Обмежено придатних і не виключених з обліку можуть мобілізувати, але не у високомобільні десантні війська, плавсклад, морську піхоту, спецспоруди. Вони можуть служити у частинах забезпечення, військових комісаріатах, установах, організаціях, навчальних закладах — тобто виконувати передусім небойові завдання. Деталі про те, які види діяльності рекомендовані, а які заборонені, зазначаються у висновку ВЛК", — пояснив юрист.

Раніше Ігор Ясько розповів, чи можуть вручити повістку студенту, який закінчив бакалаврат і вступає до магістратури.

Також юристи роз’яснили, як діяти, якщо повістку видали людині з інвалідністю, та як відбувається мобілізація офіцерів запасу у 2023 році.  

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