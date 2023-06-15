Що таке білий квиток - роз'яснення юриста

Що таке "білий квиток" та чи можуть з ним мобілізувати: відповідь юриста
У мирний час особи з "білим квитком" в армії не служать, однак під час воєнного стану діють інші правила. Які саме та що взагалі означає термін "білий квиток" — про це розповів в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE адвокат Ігор Ясько, керуючий партнер юридичної компанії Winner.
Три категорії громадян
Власне, у законодавстві терміну "білий квиток" як такого не існує. Це умовна назва, яка охоплює аж три категорії громадян, підкреслив юрист.
"Перша категорія — це обмежено придатні до військової служби, друга — непридатні до військової служби у мирний час, але обмежено придатні у воєнний час і третя — непридатні до військової служби, зняті з військового обліку", — сказав він.
Як пояснив Ігор Ясько, категорія визначається під час огляду ВЛК на підставі наявності захворювань, зазначених у Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України.
Де можна служити з "білим квитком"
Зрозуміло, що зняті з військового обліку автоматично звільняються від мобілізації, але з рештою категорій власників "білого квитка" справа інакша.
"Обмежено придатних і не виключених з обліку можуть мобілізувати, але не у високомобільні десантні війська, плавсклад, морську піхоту, спецспоруди. Вони можуть служити у частинах забезпечення, військових комісаріатах, установах, організаціях, навчальних закладах — тобто виконувати передусім небойові завдання. Деталі про те, які види діяльності рекомендовані, а які заборонені, зазначаються у висновку ВЛК", — пояснив юрист.
Раніше Ігор Ясько розповів, чи можуть вручити повістку студенту, який закінчив бакалаврат і вступає до магістратури.
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