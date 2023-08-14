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Сам вызвал помощь: на Буковине пришлось спасать заблудившегося в лесу горе-уклониста

14 августа 2023 19:10
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Сам вызвал помощь: на Буковине пришлось спасать заблудившегося в лесу горе-уклониста
Уклонисту, который заблудился в лесу, оказывают помощь. Фото: ГНСУ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В лесу на Буковине нашли нарушителя границы, нуждавшегося в медицинской помощи. Мужчина сам вызвал спасателей, когда понял, что ему не выбраться самостоятельно.

Эту необычную историю рассказали в Государственной пограничной службе.

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Сообщается, что накануне к пограничникам отдела "Фальков" Черновицкого отряда обратились представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. На их "Горячую линию" поступил звонок от мужчины, который заблудился в приграничье и нуждался в медицинской помощи.

После полуторачасовых поисков спасательная группа в составе пограничников, представителей ГСЧС и полицейских обнаружила 32-летнего жителя Запорожской области.

Он рассказал, что пытался незаконно попасть в Румынию не рассчитал свои силы и заблудился. Почти сутки мужчина пытался самостоятельно найти дорогу, но затем у него поднялось давление и позвонил спасателям.

Уклониста ведут в медучреждение. Фото: ГСЧС

От правоохранителей нарушитель узнал, что он уходил в другую сторону — его нашли в 15 км от государственной границы.

Сообщается, что врачи ГСЧС оказали скитальцу медицинскую помощь и доставили в медучреждение. А пограничники составили на мужчину админпротокол за попытку незаконного пересечения границы.

Ранее мы рассказывали, в Полтаве разразился скандал, когда молодой человек открыто уклонялся от повестки и оскорблял украинских военных. Конфликт произошел между ним и работниками ТЦК і СП.

Напомним, что полиция Киевской области получила более 6 тысяч сообщений от территориальных центров комплектования об уклоняющихся от мобилизации. Чаще всего эти люди просто не проживали по месту своей регистрации.

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