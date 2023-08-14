Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Сам викликав допомогу: на Буковині довелося рятувати горе-ухилянта, який заблукав у лісі arrow

Сам викликав допомогу: на Буковині довелося рятувати горе-ухилянта, який заблукав у лісі

14 серпня 2023 19:10
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Сам викликав допомогу: на Буковині довелося рятувати горе-ухилянта, який заблукав у лісі
Ухилянту, який заблукав у лісі, надають допомогу. Фото: ДПСУ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У лісі на Буковині відшукали порушника кордону, який потребував медичної допомоги. Чоловік сам викликав рятувальників, коли зрозумів, що йому не вибратися самотужки. 

Цю незвичайну історію розповіли у Державній прикордонній службі.

Читайте також:

Співробітникам ДСНС довелося рятувати ухилянта

Повідомляється, що напередодні до прикордонників відділу "Фальків" Чернівецького загону звернулися представники Державної служби з надзвичайних ситуацій. На їхню "Гарячу лінію" надійшов дзвінок від чоловіка, який заблукав у прикордонні та потребував медичної допомоги.

Після півторагодинних пошуків рятувальна група у складі прикордонників, представників ДСНС та поліцейських виявила 32-річного мешканця Запорізької області.

Він розповів, що намагався незаконно потрапити до Румунії та не розрахував свої сили і заблукав. Майже добу чоловік намагався самотужки знайти дорогу, але потім у нього піднявся тиск і він зателефонував рятувальникам.

Ухилянта ведуть до медзакладу. Фото: ДСНС

Від правоохоронців порушник дізнався, що він йшов геть у інший бік — його знайшли за 15 км від державного кордону. 

Повідомляється, що лікарі ДСНС надали блукальцю медичну допомогу та доправили до медзакладу. А прикордонники склали на чоловіка адмінпротокол за спробу незаконного перетинання кордону.

Раніше ми розповідали, у Полтаві спалахнув скандал, коли молодий чоловік відкрито ухилявся від повістки й ображав українських військових. Конфлікт стався між ним та працівниками ТЦК СП.

Нагадаємо, що поліція Київської області отримала понад 6 тисяч повідомлень від територіальних центрів комплектування про ухилянтів від мобілізації. Найчастіше ці люди просто не проживали за місцем своєї реєстрації.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

None

Війна і корупція: що станеться, якщо не відновити публічне декларування доходів чиновників

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз