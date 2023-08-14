Сам викликав допомогу: на Буковині довелося рятувати горе-ухилянта, який заблукав у лісі

Ухилянту, який заблукав у лісі, надають допомогу. Фото: ДПСУ

У лісі на Буковині відшукали порушника кордону, який потребував медичної допомоги. Чоловік сам викликав рятувальників, коли зрозумів, що йому не вибратися самотужки.

Цю незвичайну історію розповіли у Державній прикордонній службі.

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Повідомляється, що напередодні до прикордонників відділу "Фальків" Чернівецького загону звернулися представники Державної служби з надзвичайних ситуацій. На їхню "Гарячу лінію" надійшов дзвінок від чоловіка, який заблукав у прикордонні та потребував медичної допомоги.

Після півторагодинних пошуків рятувальна група у складі прикордонників, представників ДСНС та поліцейських виявила 32-річного мешканця Запорізької області.

Він розповів, що намагався незаконно потрапити до Румунії та не розрахував свої сили і заблукав. Майже добу чоловік намагався самотужки знайти дорогу, але потім у нього піднявся тиск і він зателефонував рятувальникам.

Ухилянта ведуть до медзакладу. Фото: ДСНС

Від правоохоронців порушник дізнався, що він йшов геть у інший бік — його знайшли за 15 км від державного кордону.

Повідомляється, що лікарі ДСНС надали блукальцю медичну допомогу та доправили до медзакладу. А прикордонники склали на чоловіка адмінпротокол за спробу незаконного перетинання кордону.

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Нагадаємо, що поліція Київської області отримала понад 6 тисяч повідомлень від територіальних центрів комплектування про ухилянтів від мобілізації. Найчастіше ці люди просто не проживали за місцем своєї реєстрації.