Сам викликав допомогу: на Буковині довелося рятувати горе-ухилянта, який заблукав у лісі
У лісі на Буковині відшукали порушника кордону, який потребував медичної допомоги. Чоловік сам викликав рятувальників, коли зрозумів, що йому не вибратися самотужки.
Цю незвичайну історію розповіли у Державній прикордонній службі.
Співробітникам ДСНС довелося рятувати ухилянта
Повідомляється, що напередодні до прикордонників відділу "Фальків" Чернівецького загону звернулися представники Державної служби з надзвичайних ситуацій. На їхню "Гарячу лінію" надійшов дзвінок від чоловіка, який заблукав у прикордонні та потребував медичної допомоги.
Після півторагодинних пошуків рятувальна група у складі прикордонників, представників ДСНС та поліцейських виявила 32-річного мешканця Запорізької області.
Він розповів, що намагався незаконно потрапити до Румунії та не розрахував свої сили і заблукав. Майже добу чоловік намагався самотужки знайти дорогу, але потім у нього піднявся тиск і він зателефонував рятувальникам.
Від правоохоронців порушник дізнався, що він йшов геть у інший бік — його знайшли за 15 км від державного кордону.
Повідомляється, що лікарі ДСНС надали блукальцю медичну допомогу та доправили до медзакладу. А прикордонники склали на чоловіка адмінпротокол за спробу незаконного перетинання кордону.
Раніше ми розповідали, у Полтаві спалахнув скандал, коли молодий чоловік відкрито ухилявся від повістки й ображав українських військових. Конфлікт стався між ним та працівниками ТЦК СП.
Нагадаємо, що поліція Київської області отримала понад 6 тисяч повідомлень від територіальних центрів комплектування про ухилянтів від мобілізації. Найчастіше ці люди просто не проживали за місцем своєї реєстрації.