Вручение повестки — имеют ли право выписывать документ на улице и что делать

Сотрудник ТЦК выписывает повестку. Фото: google.com

Более 16 месяцев в Украине продолжается всеобщая мобилизация, во время которой все военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет получают повестки. Однако у украинцев до сих пор есть много вопросов о процессе вручения этого документа.

В частности, один из самых популярных вопросов, имеют ли право сотрудники ТЦК и СП издавать повестки на улице. Разбираемся дальше в материале.

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Как ранее сообщал начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ, полковник Роман Горбач, пока военнообязанные мужчины самостоятельно не будут являться в ТЦК и СП для уточнения своих данных, на улице, в общественных местах будут вручать повестки.

Он подчеркнул, что это предусмотрено законом военного положения. Таким образом, работники территориальных центров ничего не нарушают.

По словам полковника, именно явка по повестке помогает территориальным центрам комплектования обновить информацию о специальности, работе и праве на отсрочку военнообязанных.

Вручение повесток на улице. Фото: google.com

Могут ли вручать повестку на улице — мнение адвоката

Адвокат Татьяна Козаченко в комментарии "Суспільному" объясняет, что основным требованием по вручению повесток является то, чтобы она была вручена лично в руки и под подпись.

А вот относительно места вручения или времени — уточнений в законе нет. Таким образом, военнообязанные могут получить этот документ в любом месте и в любое время.

Однако правозащитница отмечает, что место вручения повестки может зависеть от ее вида, поскольку некоторые из них должны быть выписаны заранее, или переданы лицу по его месту жительства.

Так, повестка мобилизационного распоряжения должна быть заполнена заранее и лично вручена конкретному человеку. Как правило, ее выдают по месту жительства гражданина, или же по месту работы или учебы.

Также на улице нельзя выдать повестку-призыв на срочную военную службу. Однако в военное время она не выдается.

Повестка для уточнения учетных данных, а также повестка на прохождение военно-врачебной комиссии может быть выдана в любом месте, поскольку ее цель — обновить информацию и уточнить состояние здоровья военнообязанного.

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Напомним, мы рассказывали, могут ли родственники подписывать повестку вместо военнообязанного.

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