Вручення повістки — чи мають право виписувати документ на вулиці та як діяти

Співробітник ТЦК виписує повістку. Фото: google.com

Понад 16 місяців в Україні триває загальна мобілізація, під час якої всі військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років отримують повістки. Проте в українців і досі є багато питань щодо процесу вручення цього документу.

Зокрема, одне з найпопулярніших питань, чи мають право співробітники ТЦК та СП видавати повістки на вулиці. Розбираємося далі в матеріалі.

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Як раніше повідомляв начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, полковник Роман Горбач, допоки військовозобов'язані чоловіки самостійно не являтимуться до ТЦК та СП для уточнення своїх даних, на вулиці, у громадських місцях вручатимуть повістки.

Він підкреслив, що це передбачено законом воєнного стану. Таким чином працівники територіальних центрів нічого не порушують.

За словами полковника, саме явка за повісткою допомагає територіальним центрам комплектування оновити інформацію про спеціальність, роботу та право на відстрочку військовозобов’язаних.

Вручення повісток на вулиці. Фото: google.com

Чи можуть вручати повістку на вулиці — думка адвоката

Адвокатка Тетяна Козаченко у коментарі "Суспільному" пояснює, що основною вимогою щодо вручення повісток є те, щоб вона була вручена особисто в руки та під підпис.

А от щодо місця вручення або про час — уточнень в законі немає. Таким чином військовозобов'язані можуть отримати цей документ у будь-якому місці та у будь-який час.

Однак, правозахисниця зазначає, що місце вручення повістки може залежати від її виду, оскільки деякі з них мають бути виписані заздалегідь, або ж передані особі за її місцем проживання.

Так, повістка мобілізаційного розпорядження має бути заповнена заздалегідь та вручена конкретній людині особисто. Як правило, її видають за місцем проживання громадянина, або ж за місцем роботи чи навчання.

Також на вулиці не можна видати повістку-призов на строкову військову службу. Проте у воєнний час вона не видається.

Повістка для уточнення облікових даних, а також повістка на проходження військово-лікарської комісії може бути видана у будь-якому місці, оскільки її мета — оновити інформацію та уточнити стан здоров'я військовозобов'язаного.

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