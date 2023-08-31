"Усиление мобилизации": адвокат объяснил, что это значит

Никакой "усиленной мобилизации" в юридическом смысле не существует. Фото: brovary.net.ua

В последнее время о том, что усиления мобилизации в Украине не будет, заявили и в Минобороны, и в СНБО. Откуда взялся этот термин и зачем его используют официальные лица?

Мобилизацию в Украине проводят по закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации". В законе не идет речь об усилении или ослаблении. Поэтому, чтобы как-то повлиять на процесс мобилизации, следует сначала изменить действующее законодательство.

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Об этом в интервью Focus.ua рассказал адвокат в сфере военного законодательства Олег Леонтьев.

Зачем заявляют об "усилении мобилизации"

"В юридическом смысле "усиление мобилизации" ничего не означает. Поэтому подобные заявления — это открытые ворота для произвола. Военные и сейчас берут всех подряд, кто не попадает под мобилизацию, а сотрудники полиции им в этом помогают. И я уже видел решение суда, когда полицейского наказали за то, что он помогал работникам ТЦК и СП задержать человека, отвезти его в военкомат, где ВЛК в экспресс-режиме приняла решение о том, что он годен, и его отправили в часть", — отметил Леонтьев.

Как в армию отправляют нездоровых

По словам адвоката, часто военнообязанных призывают с нарушениями законов. ВЛК может принять решение без учета реального состояния здоровья человека. А в ТЦК игнорируют документы о бронировании.

"У человека на правой руке был только один палец — большой. Врач-ортопед дал заключение, что рука с одним пальцем функционирует, потерь трудоспособности нет и человек полностью пригоден к военной службе", — подчеркнул Леонтьев.

Ранее в Украине упростили оформление отпусков и увольнения военных. Также сообщалось, какие категории женщин должны встать на военный учет осенью.