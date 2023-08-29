В Украине упростили оформление отпусков и увольнение военных: что изменилось
Для прохождения военно-врачебной комиссии правительство ввело электронный документооборот. Там считают, что это значительно упростит процедуру оформления отпусков и увольнения военных. До недавнего времени это делалось исключительно в бумажном виде.
О новациях при оформлении отпусков и увольнении военных рассказала на своей странице в Telegram заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
Оформление отпусков и увольнение военных
Сообщается, что Кабмин утвердил порядок электронного документооборота, упростившего взаимодействие между всеми субъектами системы, включая воинские части, центры комплектования и медицинские учреждения.
"Такой подход освобождает военнослужащих от роли "курьера", а вместо этого позволяет быстро получить документы, необходимые для прохождения осмотра и реализации решений ВЛК", — написала Анна Маляр.
Какие документы нужно подать онлайн во время ВЛК:
- именные списки военнослужащих, которые находятся на лечении в учреждениях здравоохранения;
- постановления ВЛК посредством свидетельства о болезни или справки;
- справки об обстоятельствах травм военных;
- выписки из медицинской карты амбулаторного и стационарного больного;
- рапорты военнослужащих о предоставлении им отпуска для лечения или увольнения с военной службы по состоянию здоровья;
- выдержки из приказов воинской части.
Процедура получения отпуска:
- военнослужащий представляет рапорт командиру;
- командир передает рапорт в штаб в/ч на рассмотрение командира в/ч;
- командир принимает решение о предоставлении отпуска.
По прибытии к месту проведения отпуска военный должен на следующий день стать на учет в ближайшем ТЦК и СП, а за день перед выбытием к месту службы — сняться с учета.
Напомним, в Одессе разоблачена очередная преступная схема уклонения от армии, в которой замешан секретарь местной военно-врачебной комиссии. Злоумышленник требовал у потенциальных призывников по несколько тысяч долларов в зависимости от "диагноза".