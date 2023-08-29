В Украине упростили оформление отпусков и увольнение военных: что изменилось

Мужчина пришел на ВЛК. Фото: Google

Для прохождения военно-врачебной комиссии правительство ввело электронный документооборот. Там считают, что это значительно упростит процедуру оформления отпусков и увольнения военных. До недавнего времени это делалось исключительно в бумажном виде.

О новациях при оформлении отпусков и увольнении военных рассказала на своей странице в Telegram заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Читайте также:

Оформление отпусков и увольнение военных

Сообщается, что Кабмин утвердил порядок электронного документооборота, упростившего взаимодействие между всеми субъектами системы, включая воинские части, центры комплектования и медицинские учреждения.

"Такой подход освобождает военнослужащих от роли "курьера", а вместо этого позволяет быстро получить документы, необходимые для прохождения осмотра и реализации решений ВЛК", — написала Анна Маляр.

Какие документы нужно подать онлайн во время ВЛК:

именные списки военнослужащих, которые находятся на лечении в учреждениях здравоохранения;

постановления ВЛК посредством свидетельства о болезни или справки;

справки об обстоятельствах травм военных;

выписки из медицинской карты амбулаторного и стационарного больного;

рапорты военнослужащих о предоставлении им отпуска для лечения или увольнения с военной службы по состоянию здоровья;

выдержки из приказов воинской части.

Процедура получения отпуска:

военнослужащий представляет рапорт командиру;

командир передает рапорт в штаб в/ч на рассмотрение командира в/ч;

командир принимает решение о предоставлении отпуска.

По прибытии к месту проведения отпуска военный должен на следующий день стать на учет в ближайшем ТЦК и СП, а за день перед выбытием к месту службы — сняться с учета.

Напомним, в Одессе разоблачена очередная преступная схема уклонения от армии, в которой замешан секретарь местной военно-врачебной комиссии. Злоумышленник требовал у потенциальных призывников по несколько тысяч долларов в зависимости от "диагноза".