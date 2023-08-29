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В Украине упростили оформление отпусков и увольнение военных: что изменилось

29 августа 2023 00:33
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Украине упростили оформление отпусков и увольнение военных: что изменилось
Мужчина пришел на ВЛК. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Для прохождения военно-врачебной комиссии правительство ввело электронный документооборот. Там считают, что это значительно упростит процедуру оформления отпусков и увольнения военных. До недавнего времени это делалось исключительно в бумажном виде.

О новациях при оформлении отпусков и увольнении военных рассказала на своей странице в Telegram заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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Оформление отпусков и увольнение военных

Сообщается, что Кабмин утвердил порядок электронного документооборота, упростившего взаимодействие между всеми субъектами системы, включая воинские части, центры комплектования и медицинские учреждения.

"Такой подход освобождает военнослужащих от роли "курьера", а вместо этого позволяет быстро получить документы, необходимые для прохождения осмотра и реализации решений ВЛК", — написала Анна Маляр.

Какие документы нужно подать онлайн во время ВЛК:

  • именные списки военнослужащих, которые находятся на лечении в учреждениях здравоохранения;
  • постановления ВЛК посредством свидетельства о болезни или справки;
  • справки об обстоятельствах травм военных;
  • выписки из медицинской карты амбулаторного и стационарного больного;
  • рапорты военнослужащих о предоставлении им отпуска для лечения или увольнения с военной службы по состоянию здоровья;
  • выдержки из приказов воинской части.

Процедура получения отпуска:

  • военнослужащий представляет рапорт командиру;
  • командир передает рапорт в штаб в/ч на рассмотрение командира в/ч;
  • командир принимает решение о предоставлении отпуска.

По прибытии к месту проведения отпуска военный должен на следующий день стать на учет в ближайшем ТЦК и СП, а за день перед выбытием к месту службы — сняться с учета.

Напомним, в Одессе разоблачена очередная преступная схема уклонения от армии, в которой замешан секретарь местной военно-врачебной комиссии. Злоумышленник требовал у потенциальных призывников по несколько тысяч долларов в зависимости от "диагноза".

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