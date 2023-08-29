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В Україні спростили оформлення відпусток і звільнення військових: що змінилося

29 серпня 2023 00:33
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Україні спростили оформлення відпусток і звільнення військових: що змінилося
Чоловік прийшов на ВЛК. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Для проходження військово-лікарської комісії уряд запровадив електронний документообіг. Там вважають, що це значно спростить процедуру оформлення відпусток і звільнення військових. Донедавна це робилося виключно у паперовому вигляді. 

Про новації при оформленні відпусток та звільнення військових розповіла на своїй сторінці у Telegram заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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Оформлення відпусток і звільнення військових

Повідомляється, що Кабмін затвердив порядок електронного документообігу, який спростить взаємодію між усіма суб'єктами системи, включаючи військові частини, центри комплектування та медичні заклади.

"Такий підхід звільняє військовослужбовців від ролі "кур'єра", а замість цього надає можливість швидко отримати документи, необхідні для проходження огляду та реалізації рішень ВЛК", — написала Ганна Маляр.

Які документи треба подати онлайн під час ВЛК:

  • іменні списки військовослужбовців, які перебувають на лікуванні в закладах охорони здоров’я;
  • постанови ВЛК у вигляді свідоцтва про хворобу або довідки;
  • довідки про обставини травмувань військових
  • виписки з медичної карти амбулаторного та стаціонарного хворого;
  • рапорти військовослужбовців про надання їм відпустки для лікування або звільнення з військової служби за станом здоров’я;
  • витяги з наказів військової частини.

Процедура отримання відпустки:

  • військовослужбовець подає рапорт командиру;
  • командир передає рапорт до штабу в/ч на розгляд командира в/ч;
  • командир ухвалює рішення щодо надання відпустки.

По прибутті до місця проведення відпустки військовослужбовець має наступного дня стати на облік у найближчому ТЦК та СП, а за день перед вибуттям до місця служби — знятися з обліку.

Нагадаємо, в Одесі викрили чергову злочинну схему ухиляння від армії, в якій замішаний секретар місцевої військово-лікарської комісії. Зловмисник вимагав у потенційних призовників по кілька  тисяч доларів, залежно від "діагнозу".

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