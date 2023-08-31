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Порожні слова: адвокат пояснив, що означає "посилення мобілізації"

31 серпня 2023 19:15
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор
"Посилення мобілізації": адвокат пояснив, що це означає
Жодної "посиленої мобілізації" в юридичному сенсі не існує. Фото: brovary.net.ua
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

Останнім часом про те, що посилення мобілізації в Україні не буде, заявили в Міноборони та РНБО. Звідки взявся цей термін та навіщо його використовують офіційні особи?

Мобілізацію в Україні проводять згідно із законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". В законі не йдеться про посилення або послаблення. Тому, щоб якось вплинути на процес мобілізації, слід спочатку змінити чинне законодавство.

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Про це в інтерв'ю Focus.ua розповів адвокат у сфері військового законодавства Олег Леонтьєв.

Навіщо заявляють про "посилення мобілізації"

"В юридичному сенсі "посилення мобілізації" нічого не означає. Тому подібні заяви — це відкриті ворота для свавілля. Військкоми й зараз беруть усіх підряд, хто не потрапляє під мобілізацію, а співробітники поліції їм у цьому допомагають. І я вже бачив рішення суду, коли поліцейського покарали за те, що він допомагав працівникам ТЦК і СП затримати людину, відвезти її до військкомату, де ВЛК в експрес-режимі ухвалила рішення про те, що вона придатна, і її відправили в частину", — зазначив Леонтьєв.

Як до війська відправляють нездорових

За словами адвоката, часто військовозобов'язаних призивають з порушеннями законів. ВЛК можуть ухвалити рішення без урахування реального стану здоров'я людини. А в ТЦК ігнорують документи про бронювання.

"У людини на правій руці був лише один палець — великий. Лікар-ортопед дав висновок, що рука з одним пальцем функціонує, втрат працездатності немає і людина повністю придатна до військової служби", — підкреслив Леонтьєв.

Раніше в Україні спростили оформлення відпусток та звільнення військових. Також повідомляли, які категорії жінок мають стати на військовий облік восени.

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