Незаконно задержали и везут в ТЦК — адвокат объяснил, что делать и как защитить свои права

Представители ТЦК вручают повестки на улице. Фото иллюстративное: Getty

В Украине продолжается всеобщая мобилизация в связи с полномасштабным вторжением РФ и военным положением. Согласно этому, военнообязанным вручают повестку для призыва на службу. В то же время участились случаи, когда работники ТЦК делают это в общественных местах, на улице и иногда даже незаконно задерживают и везут в военкомат.

Новини.LIVE спросили у адвоката Юрия Танасийчука, как правильно действовать украинцам в таких случаях и защитить свои права.

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Что ответил адвокат

По словам адвоката, в таких случаях, прежде всего, нужно позвонить на горячую линию Национальной полиции. После этого — в военную полицию и по возможности приехать в участок по месту совершения преступления и написать заявление.

"Это не означает, что после этого личность не мобилизуют. Это позволяет устанавливать справедливость в тех случаях, где в силу определенных причин представители ТЦК превысили свои служебные полномочия, унизили достоинство лица или применили физическую силу", — сказал адвокат.

Напомним, ранее мы рассказали, вправе ли вручать повестку военнообязанному мужчине на блокпоста и как правильно действовать в таком случае.

Добавим, ранее член комитета парламента по вопросам безопасности и обороны Федор Вениславский прокомментировал слухи об усилении мобилизации в Украине. По его словам, ТЦК продолжают формировать новые резервы.