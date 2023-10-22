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У Раді прокоментували посилення мобілізації в Україні

22 жовтня 2023 03:24
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Раді прокоментували посилення мобілізації в Україні
Українські військові на передовій. Фото: mil.in.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Член комітету парламенту з питань безпеки та оборони Федір Веніславський прокоментував чутки про посилення мобілізації в Україні. За його словами, ТЦК продовжують формувати нові резерви. 

Про це Федір Веніславський розповів в інтерв'ю BBC.

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Веніславський зазначив, що наразі немає потреби посилювати мобілізаційні заходи.

"Сьогодні ніяких підстав для того, щоб сказати про необхідність розширення, прискорення або збільшення кількості мобілізаційних заходів, немає", — заявив він.

За його словами, наразі, в межах оголошеної мобілізації, ТЦК та СП забезпечують компенсацію втрат на передовій. Також створюються додаткові резерви.

"Але підстав на сьогоднішній день говорити, що необхідно різко збільшити кількість мобілізованих, немає", — додав Веніславський.

Нагадаємо, що відстрочка від призову потрібна для студентів, які здобувають послідовну освіту: професійно-технічну, передвищу, вищу, а потім післядипломну. За словами Веніславського, недопустимо, коли чоловіки несподівано виявили бажання навчатися під час війни.

Також ми писали, що представники ТЦК та СП продовжують вручати повістки військовозобов'язаним чоловікам. Водночас громадянам слід знати, що не всі види повісток можна вручати на вулиці, блокпостах, у громадських місцях тощо.

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