В Раде прокомментировали усиление мобилизации в Украине

Украинские военные на передовой. Фото: mil.in.ua

Член комитета парламента по безопасности и обороне Федор Вениславский прокомментировал слухи об усилении мобилизации в Украине. По его словам, ТЦК продолжают формировать новые резервы.

Об этом Федор Вениславский рассказал в интервью BBC.

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Вениславский отметил, что пока нет необходимости усиливать мобилизационные меры.

"Сегодня никаких оснований для того, чтобы сказать о необходимости расширения, ускорения или увеличения количества мобилизационных мер, нет", — заявил он.

По его словам, в настоящее время, в рамках объявленной мобилизации, ТЦК и СП обеспечивают компенсацию потерь на передовой. Также создаются дополнительные резервы.

"Но оснований на сегодняшний день говорить, что необходимо резко увеличить количество мобилизованных, нет", — добавил Вениславский.

Напомним, что отсрочка от призыва нужна для студентов, получающих последовательное образование: профессионально-техническое, высшее, а затем последипломное. По словам Вениславского, недопустимо, когда мужчины неожиданно изъявили желание учиться во время войны.

Также мы писали, что представители ТЦК и СП продолжают вручать повестки военнообязанным мужчинам. В то же время, гражданам следует знать, что не все виды повесток можно вручать на улице, блокпостах, в общественных местах и т.д.