Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow В Раде прокомментировали усиление мобилизации в Украине arrow

В Раде прокомментировали усиление мобилизации в Украине

22 октября 2023 03:24
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Раде прокомментировали усиление мобилизации в Украине
Украинские военные на передовой. Фото: mil.in.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Член комитета парламента по безопасности и обороне Федор Вениславский прокомментировал слухи об усилении мобилизации в Украине. По его словам, ТЦК продолжают формировать новые резервы.

Об этом Федор Вениславский рассказал в интервью BBC.

Читайте также:

Усилят ли мобилизацию в Украине

Вениславский отметил, что пока нет необходимости усиливать мобилизационные меры.

"Сегодня никаких оснований для того, чтобы сказать о необходимости расширения, ускорения или увеличения количества мобилизационных мер, нет", — заявил он.

По его словам, в настоящее время, в рамках объявленной мобилизации, ТЦК и СП обеспечивают компенсацию потерь на передовой. Также создаются дополнительные резервы.

"Но оснований на сегодняшний день говорить, что необходимо резко увеличить количество мобилизованных, нет", — добавил Вениславский.

Напомним, что отсрочка от призыва нужна для студентов, получающих последовательное образование: профессионально-техническое, высшее, а затем последипломное. По словам Вениславского, недопустимо, когда мужчины неожиданно изъявили желание учиться во время войны.

Также мы писали, что представители ТЦК и СП продолжают вручать повестки военнообязанным мужчинам. В то же время, гражданам следует знать, что не все виды повесток можно вручать на улице, блокпостах, в общественных местах и т.д.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

None

Цены на несколько основных продуктов взлетят уже этой осенью. Какие именно

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

Актуальное по теме