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Незаконно затримали та везуть у ТЦК — адвокат пояснив, що робити та як захистити свої права

23 жовтня 2023 13:09
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Незаконно затримали та везуть у ТЦК — адвокат пояснив, що робити та як захистити свої права
Представники ТЦК вручають повістки на вулиці. Фото ілюстративне: Getty
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

В Україні триває загальна мобілізація у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ та воєнним станом. Згідно з цим, військовозобов'язаним вручають повістку для призову на службу. Водночас, почастішали випадки, коли працівники ТЦК роблять це у громадських місцях, на вулиці та інколи навіть незаконно затримують та везуть до військкомату. 

Новини.LIVE запитали в адвоката Юрія Танасійчука, як правильно діяти українцям у таких випадках та захистити свої права. 

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Що відповів адвокат

За словами адвоката, у таких випадках, перш за все, потрібно зателефонувати на гарячу лінію Національної поліції. Після цього — до військової поліції та за можливості приїхати до відділку за місцем вчинення злочину і написати заяву. 

"Це не означає, що після цього особу не мобілізують. Це дає можливість встановлювати справедливість у тих випадках, де в силу певних причин представники ТЦК перевищили свої службові повноваження, принизили гідність особи або застосували фізичну силу", — сказав адвокат. 

Нагадаємо, раніше ми розповіли, чи мають право вручати повістку військовозобов'язаному чоловіку на блокпосту та як правильно діяти у такому разі.

Додамо, раніше член комітету парламенту з питань безпеки та оборони Федір Веніславський прокоментував чутки про посилення мобілізації в Україні. За його словами, ТЦК продовжують формувати нові резерви. 

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