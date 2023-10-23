Незаконно затримали та везуть у ТЦК — адвокат пояснив, що робити та як захистити свої права

Представники ТЦК вручають повістки на вулиці. Фото ілюстративне: Getty

В Україні триває загальна мобілізація у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ та воєнним станом. Згідно з цим, військовозобов'язаним вручають повістку для призову на службу. Водночас, почастішали випадки, коли працівники ТЦК роблять це у громадських місцях, на вулиці та інколи навіть незаконно затримують та везуть до військкомату.

Новини.LIVE запитали в адвоката Юрія Танасійчука, як правильно діяти українцям у таких випадках та захистити свої права.

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Що відповів адвокат

За словами адвоката, у таких випадках, перш за все, потрібно зателефонувати на гарячу лінію Національної поліції. Після цього — до військової поліції та за можливості приїхати до відділку за місцем вчинення злочину і написати заяву.

"Це не означає, що після цього особу не мобілізують. Це дає можливість встановлювати справедливість у тих випадках, де в силу певних причин представники ТЦК перевищили свої службові повноваження, принизили гідність особи або застосували фізичну силу", — сказав адвокат.

Нагадаємо, раніше ми розповіли, чи мають право вручати повістку військовозобов'язаному чоловіку на блокпосту та як правильно діяти у такому разі.

Додамо, раніше член комітету парламенту з питань безпеки та оборони Федір Веніславський прокоментував чутки про посилення мобілізації в Україні. За його словами, ТЦК продовжують формувати нові резерви.