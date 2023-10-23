Юрист відповів, чи можуть мобілізувати людину з інвалідністю до військової служби

Військовозобов'язаний у територіальному центрі комплектування. Фото: Facebook/ЖОТЦК та СП

Призов до військової служби людей, які мають інвалідність, може початися після впровадження медичної реформи. Через неї можуть змінити розуміння "інвалідності" на "втрату функціональності".

Про це розповів адвокат Ростислав Кравець в інтерв'ю ТСН.ua.

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Фахівець таким чином прокоментував слова міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка щодо запланованої чергової медичної реформи.

"Вони хочуть прибрати "інвалідність" і замість неї запровадити "втрату функціональності". Я підозрюю, це може призвести до того, що можуть взагалі інвалідності скасувати, всіх змусити заново пройти відповідні медкомсії. Думаю, що 90% інвалідів перестануть такими бути. Введуть якийсь відсоток втрати функціональності, відповідно до якого осіб можна буде мобілізувати. Підозрюю, що саме це готується", — пояснив Кравець.

Коли можуть мобілізувати людину з інвалідністю

За його словами, за чинним законодавством в Україні можуть призвати військовозобов'язаного з інвалідністю, можливо, тільки за його особистого бажання.

"Пряма норма законодавства, 23-ї статті (закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію") говорить, що осіб з інвалідністю заборонено мобілізувати і їх не мобілізують. При цьому не має значення — перша, друга чи третя група інвалідності", — додав юрист.

Нагадаємо, раніше член комітету парламенту з питань безпеки та оборони Федір Веніславський прокоментував чутки про посилення мобілізації в Україні. За його словами, ТЦК продовжують формувати нові резерви.