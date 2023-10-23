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Юрист ответил, могут ли мобилизовать человека с инвалидностью к военной службе

23 октября 2023 11:23
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Юрист ответил, могут ли мобилизовать человека с инвалидностью к военной службе
Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: Facebook/ЖОТЦК и СП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Призыв к военной службе людей с инвалидностью может начаться после внедрения медицинской реформы. Из-за нее могут изменить понимание "инвалидности" на "потерю функциональности".

Об этом рассказал адвокат Ростислав Кравец в интервью ТСН.ua.

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Специалист таким образом прокомментировал слова министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко о запланированной очередной медицинской реформе.

"Они хотят убрать "инвалидность" и вместо нее ввести "потерю функциональности". Я подозреваю, это может привести к тому, что могут вообще инвалидности отменить, всех заставить заново пройти соответствующие медкомсии. Думаю, что 90% инвалидов перестанут быть такими. Введут какой-то процент потери функциональности, согласно которому лиц можно будет мобилизовать. Подозреваю, что именно это готовится", —  объяснил Кравец.

Когда могут мобилизовать человека с инвалидностью

По его словам, по действующему законодательству в Украине могут призвать военнообязанного с инвалидностью, возможно, только по его личному желанию.

"Прямая норма законодательства, 23-й статьи (закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации") говорит, что лиц с инвалидностью запрещено мобилизовать и их не мобилизуют. При этом не имеет значения — первая, вторая или третья группа инвалидности", — добавил юрист.

Напомним, ранее член комитета парламента по безопасности и обороне Федор Вениславский прокомментировал слухи об усилении мобилизации в Украине. По его словам, ТЦК продолжают формировать новые резервы.

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