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Не могут бить и отбирать документы: представитель ТЦК разъяснил процедуру вручения повесток

6 октября 2023 13:25
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Не могут бить и отбирать документы: представитель ТЦК разъяснил процедуру вручения повесток
Сотрудники ТЦК и СП вручают повестку. Фото: spzh.news
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Представителям территориальных центров комплектования и социальной поддержки запрещено содержать и избивать людей, которые отказываются брать повестку. Также они не могут останавливать общественный транспорт.

Об этом сообщил представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин в интервью Telegraf.

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На вопрос, что запрещен работникам ТЦК при раздаче повесток, он ответил:

"Применять силу к тому, кто отказывается расписываться в повестке дня: удерживать его, бить. Запрещается задерживать лицо и против его воли доставлять в полицейский участок или в ТЦК в случае отказа от повестки или после ее вручения", — пояснил Истомин.

Также нельзя забирать у человека документы, телефон, заходить на частную территорию без полиции и оснований, останавливать общественный транспорт и другие средства передвижения.

"Хотя на блокпостах в случае необходимости проверить документы водителю могут вручить повестку", — уточнил Истомин.

Вручать повестку при этом можно не только в районе, где прописан человек, но и по всей Украине.

Также мы рассказывали, где украинцам могут вручить боевую повестку.

Напоминаем, мы объясняли, как правильно реагировать, если сотрудники ТЦК принесли повестку военнообязанному домой и какой должен быть порядок действий.

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