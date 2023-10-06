Не можуть бити і відбирати документи: представник ТЦК роз’яснив процедуру вручення повісток

Працівники ТЦК та СП вручають повістку. Фото: spzh.news

Представникам територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки заборонено утримувати та бити людей, які відмовляються брати повістку. Також вони не можуть зупиняти громадський транспорт.

Про це повідомив речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін в інтерв'ю Telegraf.

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Що заборонено працівникам ТЦК та СП

На запитання, що заборонено працівникам ТЦК під час роздачі повісток, він відповів:

"Застосовувати силу до того, хто відмовляється розписуватися на порядку денному: утримувати його, бити. Забороняється затримувати особу і проти її волі доставляти до поліцейської дільниці або до ТЦК у разі відмови від повістки або після її вручення", — пояснив Істомін.

Також не можна забирати у людини документи, телефон, заходити до неї на приватну територію без поліції та підстав, зупиняти громадський транспорт та інші засоби пересування.

"Хоча на блокпостах у разі потреби перевірити документи водієві можуть вручити повістку", — уточнив Істомін.

Вручати повістку при цьому можна не лише в районі, де прописана людина, а й у всій Україні.

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