Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Не можуть бити і відбирати документи: представник ТЦК роз’яснив процедуру вручення повісток arrow

Не можуть бити і відбирати документи: представник ТЦК роз’яснив процедуру вручення повісток

6 жовтня 2023 13:25
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Не можуть бити і відбирати документи: представник ТЦК роз’яснив процедуру вручення повісток
Працівники ТЦК та СП вручають повістку. Фото: spzh.news
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Представникам територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки заборонено утримувати та бити людей, які відмовляються брати повістку. Також вони не можуть зупиняти громадський транспорт.

Про це повідомив речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін в інтерв'ю Telegraf.

Читайте також:

Що заборонено працівникам ТЦК та СП

На запитання, що заборонено працівникам ТЦК під час роздачі повісток, він відповів:

"Застосовувати силу до того, хто відмовляється розписуватися на порядку денному: утримувати його, бити. Забороняється затримувати особу і проти її волі доставляти до поліцейської дільниці або до ТЦК у разі відмови від повістки або після її вручення", — пояснив Істомін.

Також не можна забирати у людини документи, телефон, заходити до неї на приватну територію без поліції та підстав, зупиняти громадський транспорт та інші засоби пересування.

"Хоча на блокпостах у разі потреби перевірити документи водієві можуть вручити повістку", — уточнив Істомін.

Вручати повістку при цьому можна не лише в районі, де прописана людина, а й у всій Україні.

Також ми розповідали, де українцям можуть вручити бойову повістку.

Нагадуємо, ми пояснювали, як правильно реагувати, якщо співробітники ТЦК принесли повістку військовозобов'язаному додому та який має бути порядок дій.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

None

Менше, ніж обвалений міст у Києві: скільки Одеса витратила на ЗСУ у 2023

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

17:09 Хто має право служити в ЗСУ за місцем проживання: повний перелік

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз