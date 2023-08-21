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На Волыни призывник нашел "оригинальный" способ избежать мобилизации: что он придумал

21 августа 2023 05:22
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
На Волыни призывник нашел "оригинальный" способ избежать мобилизации: что он придумал
Военнообязанный ищет документы для предъявления их сотрудникам ТЦК. Фото: vn.20minut.ua
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Уклонисты, пытаясь избежать мобилизации, демонстрируют изрядную изобретательность. Так, на Волыни призывник отказался от мобилизации, поскольку якобы потерял номер телефона военкома.

Об этом говорится в приговоре Старовижовского районного суда Волынской области.

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Жителя Волыни в августе прошлого года признали годным к воинской службе. В начале осени он получил повестку для прохождения службы по мобилизации, но так и не пришел в ТЦК и СП.

На суде мужчина свою вину возражать не стал и раскаялся. Он подтвердил, что был признан годным к военной службе и должен был явиться в военкомат. Муж нашел оправдание, заявив, что не смог туда вовремя прибыть и не предупредил об этом, поскольку "потерял его номер телефона". Он также якобы рассчитывал на то, что ему сами позвонят по телефону из ТЦК и СП.

Суд признал жителя Волыни виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины и приговорил к трем годам лишения свободы, заменив этот срок на испытательный. Это решение суда может обжаловать в апелляционном судье.

Ранее в эксклюзивном комментарии Новости.LIVE адвокат Игорь Ясько рассказал, как написать заявление о неправомерных действиях сотрудников ТЦК.

Напомним, мы писали, как действовать военнообязанным, имеющим отсрочку, если их пытаются мобилизовать.

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