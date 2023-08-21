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На Волині призовник знайшов "оригінальний" спосіб уникнути мобілізації: що він придумав

21 серпня 2023 05:22
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
На Волині призовник знайшов "оригінальний" спосіб уникнути мобілізації: що він придумав
Військовозобов'язаний шукає документи для пред'явлення їх співробітникам ТЦК. Фото: vn.20minut.ua
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Ухилянти, намагаючись уникнути мобілізації, демонструють неабияку винхідливість. Так, на Волині призовник відмовився від мобілізації, оскільки нібито втратив номер телефону військкома.

Про це йдеться у вироку Старовіжівського районного суду Волинської області.

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Мешканця Волині у серпні минулого року визнали придатним до військової служби. На початку осені він отримав повістку для проходження служби з мобілізації, але так і не прийшов до ТЦК та СП.

На суді чоловік свою провину заперечувати не став і покаявся. Він підтвердив, що був визнаний придатним до військової служби та мав з'явитися до військкомату. Чоловік знайшов виправдання, заявивши, що не зміг туди вчасно прибути і не попередив про це, оскільки "втратив його номер телефону". Він також нібито розраховував на те, що йому самі зателефонують із ТЦК та СП.

Суд визнав мешканця Волині винним за статтею 336 Кримінального кодексу України та засудив до трьох років позбавлення волі, замінивши цей термін на іспитовий. Це рішення суду чоловік може оскаржити в апеляційному судді.

Раніше в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE адвокат Ігор Ясько розповів, як написати заяву про неправомірні дії співробітників ТЦК.

Нагадаємо, ми писали, як діяти військовозобов'язаним, які мають відстрочку, якщо їх намагаються мобілізувати.

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