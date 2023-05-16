Мобилизация в Украине 2023 — сколько человек могут призвать из одной семьи

Мобилизация в Украине 2023. Фото: Генштаб ВСУ

В Украине продлено военное положение и общая мобилизация до 18 августа 2023 года, потому военнообязанных и в дальнейшем будут призывать на службу в армию. Поэтому у украинцев нередко возникает вопрос — сколько человек могут мобилизовать из одной семьи.

Расставил точки над "и" юрист Ростислав Кравец, объяснив все важные нюансы.

Читайте также:

Какое количество человек могут призвать из одной семьи — объяснение юриста

Как отмечает правозащитник, определяет перечень лиц, подлежащих мобилизации на военную службу Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Тем не менее в законодательстве нет четкого ответа или уточнений относительно количества членов семьи, которых могут призвать.

По словам специалиста, теоретически попасть в ряды ВСУ могут все — муж, жена, совершеннолетние дети. Но на практике схожих случаев он не встречал.

"Если все члены семьи подлежат мобилизации, то их всех могут призвать на военную службу", — говорит Кравец.

Мобилизация в Украине. Фото: google.com

Какие есть исключения по мобилизации

В ЦПИ объясняют, что принятыми законопроектами №7481 и №7352 расширен перечень лиц, не подлежащих призыву во время мобилизации и имеющих право на отсрочку от мобилизации.

Так не могут мобилизовать женщин и мужчин, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести, защищая государство.

Близкими родственниками в таком случае считают:

мужчины;

жену;

сына;

дочь;

отца;

мать;

деда;

бабу;

родных брата и сестры.

"То есть если человек погиб на войне или пропал без вести, то его близких родственников не будут мобилизовывать", — добавляет Кравец.

Еще одно исключение касается женщины или мужчины, имеющих несовершеннолетнего ребенка (детей) и мужа (жену), проходящего военную службу.

Согласно ст. 2 Закона, если кто-то из семьи находится на службе, то занимающийся уходом за ребенком не может быть мобилизованным, чтобы не оставить ребенка без родительской опеки.

"Если в семье есть несовершеннолетние дети, то мужа могут мобилизовать, а уже жену — нет! Но если все дети совершеннолетние, то могут забрать и мужа, и жену, и совершеннолетних детей. То есть всю семью", — отмечает юрист.

Следовательно, в законодательстве Украины нет ограничений по количеству членов семьи, которые могут мобилизовать на военную службу. Однако существуют исключения, по которым некоторые члены семьи могут быть освобождены от мобилизации.

Мобилизация в Украине. Фото: flickr.com/ministryofdefenceua

Напомним, мы сообщали, что мужчины, которые самостоятельно воспитывают несовершеннолетнего ребенка, имеют право на отсрочку от мобилизации.

Ранее адвокат Ростислав Кравец назвал категорию лиц, которым не следует бояться вручения повестки, поскольку их не могут мобилизовать без согласия.

Также мы писали, что ждать украинцам от мобилизации в мае 2023 года и кого будут призывать в первую очередь.