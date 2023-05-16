Мобілізація в Україні 2023 — скільки осіб можуть призвати з однієї родини

Мобілізація в Україні 2023. Фото: Генштаб ЗСУ

В Україні продовжено воєнний стан та загальну мобілізацію до 18 серпня 2023 року, тож військовозобов'язаних й надалі будуть призивати на службу в армію. Через це в українців нерідко виникає питання — скільки осіб можуть мобілізувати з однієї родини.

Розставив крапки над "і" юрист Ростислав Кравець, пояснивши всі важливі нюанси.

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Яку кількість осіб можуть призвати з однієї сім'ї — пояснення юриста

Як зазначає правозахисник, визначає перелік осіб, які підлягають мобілізації на військову службу Закон України "Про військовий обов'язок та військову службу".

Проте в законодавстві немає чіткої відповіді чи уточнень стосовно кількості членів сім'ї, яких можуть призвати.

За словами фахівця, теоретично потрапити до лав ЗСУ можуть усі — чоловік, дружина, повнолітні діти. Але на практиці подібних випадків він не зустрічав.

"Якщо усі члени родини підлягають під мобілізацію, то їх усіх можуть призвати на військову службу", — каже Кравець.

Мобілізація в Україні. Фото: google.com

Які є винятки щодо мобілізації

У ЦПД пояснюють, що ухваленими законопроєктами №7481 та №7352 розширений перелік осіб, які не підлягають призову під час мобілізації та мають право на відстрочення від мобілізації.

Так не можуть мобілізувати жінок та чоловіків, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти, боронячи державу.

Близькими родичами в такому випадку вважають:

чоловіка;

дружину;

сина;

доньку;

батька;

матір;

діда;

бабу;

рідних брата та сестру.

"Тобто якщо людина загинула на війні або зникла безвісти, то її близьких родичів не будуть мобілізовувати", — додає Кравець.

Ще один виняток стосується жінки або чоловіка, які мають неповнолітню дитину (дітей) і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу.

Відповідно до ст. 2 Закону, якщо хтось із сім'ї перебуває на службі, то той, хто займається доглядом за дитиною, не може бути мобілізованим, щоб не залишити дитину без батьківської опіки.

"Якщо у родині є неповнолітні діти, то чоловіка можуть мобілізувати, а вже дружину — ні! Але, якщо усі діти повнолітні, то можуть забрати і чоловіка, і дружину, і повнолітніх дітей. Тобто усю родину", — зазначає юрист.

Отже, у законодавстві України немає обмежень щодо кількості членів сім'ї, яких можуть мобілізувати на військову службу. Проте існують винятки, за якими деякі члени родини можуть бути звільнені від мобілізації.

Мобілізація в Україні. Фото: flickr.com/ministryofdefenceua

Нагадаємо, ми повідомляли, чоловіки, що самостійно виховують неповнолітню дитину мають право на відстрочку від мобілізації.

Раніше адвокат Ростислав Кравець назвав категорію осіб, яким не варто боятися вручення повістки, оскільки їх не можуть мобілізувати без згоди.

Також ми писали, що чекати українцям від мобілізації в травні 2023 року та кого призиватимуть у першу чергу.